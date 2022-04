Fremtvinger afgørende semifinale

Rungsted Seier Capital nægter at give op i semifinaleserien mod Esbjerg Energy, og serien skal nu ud i en syvende og afgørende kamp på mandag i Esbjerg.

Det skal den, fordi Rungsted fredag aften sørgede for endnu en dramatisk sejr i forlænget spilletid efter en sen udligning.

Med bare fire sekunder tilbage af tredje periode udlignede Rungsted til 3-3, og i den forlængede spilletid scorede holdet efter 76 sekunder, da David Madsen smækkede pucken i mål til 4-3 mod sine gamle holdkammerater.

- Det er en fantastisk følelse. Vi vidste, at vi skulle bruge en sejr, og vi var måske heldige med at komme i overtid.

- Det trækker noget specielt ud af det her hold, når vi har ryggen mod muren, siger matchvinderen til TV2 Sport.

Da holdene mødtes i onsdags, var det efter samme billede med en sen Rungsted-udligning til 3-3 og et hurtigt sejrsmål i den forlængede spilletid.

Længe før det afsluttende drama fik Rungsted en forrygende start på fredagens kamp.

Inden der var spillet fire minutter havde både svenskeren Mattias Persson og canadieren Branden Gracel fået pucken i nettet, og det medførte god stemning i Bitcoin Arena i Hørsholm i resten af første periode.

Tilskuerne var noget mere tavse efter anden periode.

Her havde de bevidnet, hvordan Esbjerg fuldstændig havde vendt kampen på hovedet med tre ubesvarede scoringer.

Først reducerede finnen Juuso Walli i begyndelsen af anden periode, og i slutningen af perioden udlignede canadieren Grayson Downing, før landsmanden Ryker Killins bragede Esbjerg i front, da han smækkede pucken i målhjørnet.

I tredje periode havde Rungsted flere tilløb til store chancer, men formåede ikke at spille dem store nok til udligning.

Desperationen indfandt sig, og Ville Kolppanen blev hevet ud af målet for at sikre et overtal i angrebsspillet i de sidste par minutter.

Samme manøvre gav en sen udligning to døgn tidligere i Esbjerg, og det samme sket igen fredag.

Med bare fire sekunder tilbage på haluret lykkedes det Marcus Olsson at få skrabet pucken i mål mellem venner og fjender. Det var også svenskeren, der udlignede til 3-3 i onsdags.

- Det er bare et tilfælde, at det var mig. Sådan er hockey, sagde målscorer Olsson til TV2 Sport inden den forlængede spilletid.

Den forlængede spilletid blev kort, og nu ved begge hold, at vinderen af mandagens kamp i Esbjerg kommer til at møde Aalborg Pirates i DM-finaleserien.