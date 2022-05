- Fuldstændig vanvittigt resultat

Nikolaj Ehlers smider om sig med roser til holdkammeraterne på det danske ishockeylandshold efter choksejren på 3-2 over Canada ved VM.

Det er første gang nogensinde, Danmark slår canadierne på isen. Og det er tydeligvis en sejr, der varmer hos Ehlers, som til daglig bor i Canada og spiller for Winnipeg Jets i NHL.

- Det er et fuldstændig vanvittigt resultatet. Ingen andre troede vel på, at vi kunne slå Canada. Men vi ved godt, at når vi spiller på den måde, så har vi en chance mod alle.

- Vi havde en målmand, der stod fuldstændig fantastisk igen. Christian Wejse, der ikke havde spillet et minut ved VM, kom ind og ydede en helt utrolig indsats.

- Morten Poulsen, jeg ved ikke, hvor mange skud han blokerede. Alle ofrede sig for hinanden, og det er det, der gør det her hold så fedt at spille på, siger Nikolaj Ehlers.

Han peger på, at de to hurtige mål af Markus Lauridsen og Peter Regin gav et godt rygstød. Men det var især den defensive disciplin, der var nøglen til triumfen.

- Tidligere i turneringen har vi ikke spillet vores bedste hockey. Det gjorde vi eddermaneme i dag. Det kan vi gøre igen mod Slovakiet, siger Ehlers.

Danmark har brug for et point mod slovakkerne for at komme i kvartfinalen. Derfor har spillerne travlt med at komme tilbage på hotellet for at hvile stængerne, inden det går løs igen tirsdag eftermiddag.

- Jeg skal i hvert fald hjem og have slappet fuldstændig af i håb om, at jeg kan falde i søvn inden klokken tre i nat. Så skal jeg nok være klar, siger Nikolaj Ehlers.