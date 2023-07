Fyret efter 13 dage

13 dage.

Det var, hvad det blev til for ishockeyspilleren Alex Galchenyuk i en Arizona Coyotes-trøje.

For han fik sparket, før han overhovedet kom i gang.

Med god grund.

9. juli blev den 29-årige NHL-aktør arresteret, fordi han stak af fra et gerningssted, efter at han havde ramt en kvinde med sin bil. Og som om det ikke var nok, truede han de betjente, der holdt ham tilbage.

Ifølge flere medier - herunder CBS Sports - sparede Galchenyuk ikke på truslerne og mente, at han havde forbindelser i Rusland, der potentielt kunne gøre livet surt for politet.

- Et opkald og I er alle døde. Hele jeres familie. Jeres blodlinje er død, skulle han efter sigende have sagt.

1. juli underskrev han en etårig aftale med Arizona Coyotes, men fredag 14. juli rev klubben kontrakten over, da de blev involveret i Galchenyuks gerninger.

Han er ellers et kendt ansigt på de egne. Mellem 2018 og 2022 spillede han over 130 kampe for det nordamerikanske mandskab.

'Vi fordømmer den her slags gerninger, og vi har besluttet at stoppe vores samarbejde, fordi Alex Galchenyuk ikke har overholdt sine kontraktlige forpligtelser', lyder det blandt andet i et en officiel udtalelse fra klubben.

Kvinden, han ramte i forbindelse med uheldet, var ikke fysisk kommet til skade, og hun har ikke intentioner om at lægge sag an.