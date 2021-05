Genrejste Schweiz prygler Slovakiet ved ishockey-VM

Schweiz fik tirsdag store tæsk, da holdet tabte 0-7 til Sverige ved VM i ishockey i Letlands hovedstad Riga.

Men torsdag svarede det schweiziske mandskab stærkt tilbage, da det især i anden og tredje periode mod Slovakiet viste stor skarphed og vandt med hele 8-1.

Med til historien hører, at Slovakiet fik en hel del strafminutter i opgøret, og det udnyttede Schweiz effektivt med fem scoringer i powerplay.

Slovakiet og Schweiz har begge ni point efter fire kampe i gruppe A, hvor Danmark fredag møder Hviderusland i en sand nøglekamp for begge hold.

Senere torsdag spiller Sverige og Tjekkiet i samme gruppe. Det er ligeledes et nøgleopgør, hvor taberen i den grad vil have ryggen mod muren i resten af gruppespillet.

I gruppe B indfriede USA torsdag favoritværdigheden med en 4-2-sejr over værtsnationen Letland. Amerikanerne ligger nu nummer to med ni point for fire kampe.