Gigantisk målmandsbrøler

Det var en af de nemmere scoringer i karrieren for Detroit Red Wings' Dylan Larkin.

I NHL-kampen mellem Edmonton Oilers og Detroit Red Wings fik Oilers' målmand Stuart Skinner et forfærdeligt træf på pucken.

Det lignede umiddelbart, at canadieren ville sende den bagom målet via banden, men det lykkedes han på ikke med. I stedet endte pucken lige foran eget mål. Her kunne Dylan Larkin sende den de få centimeter over stregen.

Se episoden fra onsdagens kamp i klippet øverst.

Her går det galt. Screenshot: TV3 Sport

Stuart Skinner begyndte for første gang i sæsonen i Oilers-målet, hvor han havde 35 redninger på 38 afslutninger på de godt 58 minutter, han var på isen. Efterfølgende fortalte han om brøleren.

- Det var dårlig timing. Hvis det ikke skete, kunne vi måske vinde kampen. Tro det eller ej, jeg har lavet en værre aktion som ungdomsspiller, siger den 23-årige målmand til Edmonton Sun.

Edmonton Oilers var allerede bagud med 2-0, da Stuart Skinner ikke fik det rigtige træf på pucken og kostede et mål.

Nede med tre mål så opgaven umulig ud, men Oilers fik reduceret to gange på halvandet minut. Opgøret endte dog med en 4-2-sejr til Detroit Red Wings.

I weekenden var Edmonton Oilers i centrum for en forrygende aktion. Her scorede Connor McDavid et fantastisk solomål, da han skøjtede sig vej forbi fire spillere fra New York Rangers og afslutningsvis også lige tørrede målmanden. Se scoringen her: