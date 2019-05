Gigantisk VM-chok: Redder livet i vanvittigt comeback

KOSICE (Ekstra Bladet): Et brøl i astronomiske proportioner slog mandag aften nærmest sprækker i det ellers solide fundament i Steel Arena.

For da Storbritanniens Ben Davies i overtiden fik klappet pucken ind bag franske Florian Hardy, afgjorde han ikke blot kampen. Han sørgede også for, at oprykkerne - prügelknaben, Danmark slog 9-0 - fra Storbritannien sikrede sig et år mere i ishockeyens bedste række.

Frankrig derimod må den tunge tur ned i 1. division - bestemt ikke en udvikling, der lå i kortene inden kampen.

Og sådan set heller ikke i løbet af kampen.

For efter en målløs første periode kom franskmændene først foran 1-0, så 2-0, og til sidst 3-0. så skulle den kamp være lukket, og den franske overlevelse sikret.

Men sådan ville briterne det ikke.

Ved anden periodes udløb stod den 3-2, og så kunne Robert Farmer i tredje periode udligne til 3-3.

Dermed skulle de to mandskaber ud i fem minutters overtid tre mod tre, og her var franskmændene uhyggeligt tæt på flere gange.

Men målmand Ben Bowns stod på hovedet og hev redninger ud af ærmet, så briterne kunne slå kontra og Ben Davies altså blive den helt store helt.

