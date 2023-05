Glad Ehlers efter sejrshattrick: - En fantastisk situation

Tre sejre i tre kampe. Otte point i tabellen og den videre skæbne i egne hænder. Det danske ishockeylandshold har fået en drømmestart på VM i Finland og kan skimte kvartfinalen efter 6-2-sejren over Østrig.

Vinder Danmark over Tyskland på torsdag, er man sikker på at slutte foran tyskerne, og så er vejen banet for avancement.

- Vi har bragt os selv i en fantastisk situation, siger landstræner Heinz Ehlers.

Kampen mod Østrig var helt jævnbyrdig i to perioder, inden Danmark gik amok med fire mål i kampens sidste tredjedel.

Da viste holdet omsider det spil, som det har søgt efter, men sjældent fundet i de første kampe.

- Det var vores egen skyld, at det i lang tid var så lige en kamp. Der gik for længe, inden vi løsnede op og spillede vores spil. Da vi gjorde det i tredje periode, var vi jo en klasse bedre end dem.

- Men jeg forstår det godt. Drengene er jo så ærgerrige og vil så frygtelig gerne vinde. De vil for alt i verden ikke lave fejl. Men de skal bare spille, og det starter med, at man skøjter. Står man stille, bliver det svært, påpeger Ehlers.

Selv om førstekæden med Nikolaj Ehlers, Nicklas Jensen og Patrick Russell igen markerede sig stærkt, var hovedrollerne bedre fordelt denne gang.

Efter at have spillet ni VM-kampe uden at lave point, fik Niklas Andersen både scoret og lavet to assister. Også Matias Lassen hamrede karrierens første VM-scoring i nettet i slutfasen.

- Niklas Andersens mål til 2-1 var virkelig vigtigt, og pludselig fik vi to langskudsmål fra backerne. Det har vi ikke fået tidligere i turneringen, siger Heinz Ehlers, der endelig kunne se sin tredjekæde sætte sig igennem.

Han havde taget Mikkel Aagaard ud af kæden fra start, men efter første periode kom Aagaard ind som afløser for Oscar Fisker Mølgaard. Og det viste sig i hvert fald mod østrigerne som et vellykket træk.

- Jeg har aldrig nogensinde været bleg for at tage konsekvensen, hvis nogen ikke lige rammer niveau. Så skifter vi ud. Vi har også Matthias Asperup på tribunen, som brænder efter at komme ind, siger Heinz Ehlers.