God stil: Svenske legender inviterer børn til landskamp

Når man taler ishockey i Sverige er der i nyere tid ikke større navne end Peter Forsberg, Mats Sundin og Nicklas Lidström, der tilsammen har vundet fire OL-guld, seks VM-guld og fem Stanley Cup-trofæer.

De tre herrer har for længst opnået legendestatus både i Sverige og internationalt for deres meritter på isen - men nu viser de, at de også har et vist format uden for banen.

De har nemlig indkøbt billetter til Sveriges næste landskamp - 7. februar, hvor modstanderen er Tjekkiet - som de har tænkt sig at uddele til børn, der gerne vil opleve 'Tre Kronor'.

Hver især har de købt 100 billetter (Peter Forsberg har indkøbt yderligere 21 på grund af sit ikoniske rygnummer), som personer op til 20 år kan ansøge om at få del i på det svenske ishockeyforbunds hjemmeside.

Om det også gælder danske børn, står der ikke noget om - men er man i Stockholm 7. februar med trang til at se ishockey i verdensklasse, så er det da absolut værd at gøre forsøget. Hvis man altså er under 20 år.

Der er i øvrigt meget mere ishockey på programmet end den ene kamp. For den er en del af Beijer Hockey Games, der er en firkantturnering mellem Sverige, Tjekkiet, Finland og Rusland, der foregår i hallen Hovet lige ved siden af Globen.

