Gør op med stilen: Nu skal Danmark underholde

KOSICE (Ekstra Bladet): Med Heinz Ehlers ved roret som dansk landstræner skal der ske noget. Landsholdet skal med hans egen formulering spille 'mere moderne', end det var tilfældet bare sidste år på hjemmebane i Herning.

- Sidste år oplevede jeg, at det var lidt for statisk.

- Der er ingen tvivl om, at alle spillerne var trygge ved det, man gjorde. Men skal vi være helt ærlige, så scorede vi kun to mål i fem mod fem – og vi vandt kampe takket være, at vi havde specialister med i powerplay.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev mere effektive fem mod fem. Frem for alt skal vi være mere aggressive. Tro mere på egne evner i kampene i stedet for bare at stille sig passivt i midtzonen. Det vil vi ikke se – og vi vil også være mere aggressive i angrebszonen.

- Jeg siger ikke, at vi kommer til at score flere mål af den grund.

- Men det vil dog være et anderledes look, siger Heinz Ehlers.

Men hvad betyder den nye spillestil egentlig for alle dem, der måske ikke kender ishockeyspillet ned i mindste detalje – hvad kan de forvente?

Jokerit-backen Jesper Jensen Aabo tager en dyb indånding og forklarer:

- For dem, der ikke har helt forstand på det: Generelt bliver det sjovere at se på, der bliver højere tempo. Vi kommer til at gå mere efter at erobre pucken i deres zone. Vi kommer til at spille med mere energi og forechecke mere.

- Og vi kommer frem for alt ikke til bare at bakke af mod de bedste hold. Vi kommer til virkelig til at spille chancen for at vinde i alle kampe og ikke bare bakke hjem og kigge på, at de andre spiller.

- Vi kommer til at give den en reel chance, og så kommer vi til at spille rigtig godt defensivt og hugge til, når vi får chancen. Jeg tror, at det bliver mere underholdende, siger han.

Om det bliver det, kan du selv teste, når Danmark åbner VM-ballet lørdag kl. 12.15. Du kan naturligvis følge kampen direkte her på sitet.

Se også: Danmark hårdt ramt: Stjerner melder fra til VM

Se også: NHL-gigant er død