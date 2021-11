Grådkvalt Granqvist: - De tog alt mit tøj af

- Jeg græd bare. Det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har set. Det er stilhedens kultur, når den er værst.

Erik Granqvist var tydelig berørt, da han lørdag sad i Viaplays svenske ishockey-studie og forholdt til sig sagen om Kyle Beach i den nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Grandqvist, der er ekspert for Viaplay og tidligere selv spillede på højeste niveau i Sverige, var ikke alene chokeret over Beach’ fortælling om at være blevet udsat for seksuelle overgreb af et medlem af trænerstaben; han har selv været udsat for barsk, nedværdigende og grænseoverskridende opførsel i omklædningsrummet som ung, aktiv spiller.

Lå helt stille

Efter en kamp havde mange ledere og spillere forladt omklædningsrummet, da ældre spillere fra holdet flåede ham med ud i badet og tvang ham op på en massagebriks.

- De tog alt mit tøj af. Så tog de en snor, der hang og dinglede over deres hoveder, og bandt den stramt rundt om min penis. Begyndte jeg at gøre modstand, trak de i den. Så tog de et barberblad og barberede alt håret af min krop og på mit hoved, fortalte han.

Han kom i tanke om en yngre fyr, der havde været igennem det samme, og som havde gjort modstand. Det var det bare blevet værre af.

- Så jeg gjorde det modsatte. Jeg lå bare helt stille og sagde ingenting.

Bagefter var der ikke meget tilbage. Hverken hår eller noget som helst andet inde i hovedet.

- Jeg kan huske, at jeg stod i badet bagefter. Jeg kunne ikke mærke min krop. Jeg kiggede i spejlet og var fuldstændig blank i øjnene. Jeg var blevet en del af holdet, men jeg havde mistet noget af mig selv. Noget som jeg aldrig rigtig helt fandt igen. Indtil jeg hørte Kyle Beach, sagde Granqvist.

Lå bare og græd i sengen

Han sagde ikke noget til nogen.

- Det er tavshedens lov. Du tør ikke. Så det gjorde jeg ikke. Hverken derhjemme eller andre steder. Jeg frygtede, at jeg ville være færdig som ishockeyspiller, hvis jeg gjorde. Og så ville alt det, jeg havde kæmpet for hele mit liv, forsvinde, sagde han og brød grædende sammen.

Nu 49-årige Erik Granqvist blev som teenager hentet til storklubben Luleå, hvor han spillede størstedelen af karrieren. Efterfølgende udviklede han sig til en respekteret målmandstræner i svensk ishockey og arbejder i dag også som ekspert for Viaplay.

Han medgiver, at Kyle Beach’ fortælling betød, at han ikke kunne sove, efter at have hørt den.

- Jeg var overvældet af de forfærdelige ting, Kyle Beach havde været igennem. Og det er bare toppen af isbjerget. At han fortæller om det skaber bølger, så alle, der har været udsat for noget lignende, bliver mindet om det. For mit eget vedkommende betød det, at jeg ikke kunne falde i søvn. Jeg lå og græd det meste af natten, fortalte Erik Granqvist.