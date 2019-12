Grænsen er nået: Tre mordtrusler samme dag

Over hele verden er der udfordringer med at finde dommere til sport, og nu råber svenske ishockeydommere op og fortæller, hvor grimme ting de egentlig udsættes for i den bedste liga.

- Bare i dag har der været tre mordtrusler mod dommere, hvor politiet er koblet på.

- Vi har selv valgt det her job, men når personer til og med går til familiemedlemmer, så er grænsen nået, siger dommerchef Tomas Thorsbrink til Aftonbladet.

Senest har en fangruppe været på hjemmebesøg hos en dommer.

- Mine dommere har det ikke godt, og det har jeg heller ikke. Alle i svensk ishockey må tage ansvar for dommersituationen, eller er jeg bange for, at vi ikke har de bedste dommere tilbage.

- Familiemedlemmer er også blevet truet. Jeg elsker virkelig at være på stadions og se hockey, men i går følte jeg, at jeg ikke ville udsætte mig for det og blev hjemme, siger Thorsbrink.

Foto: Andreas Hillergren/TT/Ritzau Scanpix

Det er ikke nemt at være ishockey-dommer. Foto: LUDVIG THUNMAN/Ritzau Scanpix

Dommerchefen peger på, at problemet har stået på i længere tid, men nu hænger man navngivne dommere ud og kræver straffe.

- Problemet er, at spillerne og lederne er idoler, og deres brok vækker vreden hos andre, lyder det.

Avisen har også talt med ligaens mest meriterede dommer.

- Jeg tror, at jeg og mange andre dommere virkelig står med valget, om det er værd at fortsætte med det her, siger 42-årige Mikael Nord.

Han har dømt i ligaen i 10 år.

- Der er kommet en meget hårdere og mere rå attitude. Ord som idiot forekommer oftere. Og man kritiserer ikke kendelser men personer, siger han.

- Det sætter i gang, at andre aktører, der kalder sig fans, de tager sig retten til at true dommere på livet, true deres familier og tager på hjemmebesøg.

Adskillige danske spillere optræder til dagligt i den svenske SHL.

