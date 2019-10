Han er en 'øjenåbner for homoseksuelle'

Glæden er stor hos Danmarks Idrætsforbund (DIF), efter at ishockeymålmanden fra Rungsted Jon Lee-Olsen torsdag sprang ud som homoseksuel på TV2's "Go' aften live".

Ingen professionel ishockeyherre i Danmark er tidligere sprunget ud, og ifølge tv2.dk har kun to andre ishockeyherrer i verden gjort det før som aktive.

- Vi er super glade. Igennem mange år har vi manglet rollemodeller, der står frem og baner vejen for andre. Særligt i hård kontaktsport, siger Morten Mølholm, der er administrerende direktør i DIF.

I store sportsgrene som fodbold, håndbold, badminton og cykling er der heller ikke fortilfælde, hvor professionelle herrer er sprunget ud som homoseksuelle.

- Det vigtigste er måske, at han sender et signal om, at man godt kan nå til tops i ishockey og andre sportsgrene som homoseksuel mand. Dermed baner han vejen for unge, der har haft det svært eller opgiver undervejs.

- Det kan få enorm positiv effekt ned igennem rækkerne, så homoseksuelle talenter bliver i sporten, vurderer Morten Mølholm.

Han mener desuden, at det kan være øjenåbner for folk inden for sportsgrene, der har en machokultur.

- Nogle gange hører man den om, at "grunden, til at ingen er trådt frem, er, at homoseksuelle ikke er interesseret i vores sport, så der er ikke nogen". Det, tror jeg, er en sandhed med modifikationer.

- Dels er der homoseksuelle, der kan være bange for at stå frem på grund af reaktionerne. Dels er der måske ikke så mange homoseksuelle, men de kan være skræmt væk på et tidligere stadie på grund af hård stemning i omklædningsrummet.

- Derfor kan dette være en øjenåbner, også for de homoseksuelle selv, mener Mølholm.

Han mener, at man er kommet så langt i Danmark med bekæmpelsen af homofobi, at der ikke er tale om ond vilje, hvis folk inden for hårde sportsgrene mener, at der ikke findes homoseksuelle i deres sport.

- Det er måske almindelig uvidenhed, for naturligvis tiltrækker ishockey og fodbold homoseksuelle, når en vis procentdel af befolkningen er homoseksuelle. Så er de der også i sport.

- Derfor har vi håbet på rollemodeller, men vi har heller ikke villet presse på, hvis de nu fortrød, fordi de blev forfulgt af skældsord. Derfor håber vi, at miljøet bakker op nu. Holdkammerater og unionen. Det må ikke blive en ensom kamp.

Morten Mølholm fortæller, at DIF har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af idrætsgrene med Kulturministeriet og LGBT Danmark (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner).

- Det arbejde vil fortsætte. Lige nu er vores rolle at sende et signal om at bakke op om det, siger DIF-direktøren.

