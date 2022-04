Han er ny dansk landstræner

Spillerne på det danske ishockeylandshold for kvinder er vant til at høre svenske kommandoer fra udskiftningsboksen, og det kommer de også til i de kommende år.

Danmarks Ishockey Union (DIU) har fundet manden, der skal afløse Peter Elander som landstræner. Valget er faldet på Björn Edlund.

Det oplyser unionen i en pressemeddelelse.

36-årige Edlund har svensk pas og ishockeybaggrund ligesom Elander og dennes forgænger, Fredrik Glader.

Den nye landstræners første store opgave bliver VM i Danmark til august.

- Jeg er ydmyg og meget taknemmelig over muligheden for at blive dansk landstræner og blive en del af arbejdet i Danmarks Ishockey Union, siger Björn Edlund i pressemeddelelsen.

- At skulle begynde med et VM på hjemmebane som første store opgave kan ikke været andet end ekstremt positivt. Spillerne kommer til at være ekstremt opsatte og klar på opgaven. Det samme er jeg, siger Björn Edlund.

Danmarks nye landstræner har i en årrække været tilknyttet klubben MoDo i den bedste svenske række.

Her har han haft en stribe forskellige roller, blandt andet fem år som cheftræner.

- Med ansættelsen af Björn Edlund er vi overbeviste om, at vi fortsætter den rivende udvikling, som dansk kvindeishockey for øjeblikket befinder sig i, siger Kim Pedersen, der er general manager i DIU.

- Vi er sikre på, at vi med hans medvirken og kompetencer kan sikre udviklingen af kvindeishockey mange år ind i fremtiden – ikke mindst på udviklingen af nye talenter og deres evne til at tilpasse sig den internationale scene, siger han.

Björn Edlund har underskrevet en kontrakt gældende for to sæsoner.