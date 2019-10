Harder hylder homoseksuel ishockeyspiller: Stort forbillede

Det er et vigtigt skridt, at en mandlig sportsudøver offentligt springer ud som homoseksuel.

Det mener anføreren for det danske kvindelandshold i fodbold, Pernille Harder, der hylder ishockeymålmanden Jon Lee-Olsen for sin ærlighed, efter at han torsdag aften valgte at springe ud som homoseksuel.

- Det er jo fedt. Man har ventet længe på, at der er en mandlig sportsudøver, som går ud og er åben omkring det.

- Jeg synes, det er modigt af ham, og lige nu ser jeg ham som et stort forbillede. Det håber jeg, der er rigtig mange, der gør på herresiden i hvilken som helst sport. Det er vigtigt, at han tager det her skridt, siger Harder til TV2 Sport.

Hun har selv været åben omkring sit forhold til den svenske landsholdsspiller Magdalena Eriksson. Et billede fra VM i Frankrig tidligere i år, hvor de to kysser hinanden, gik viralt og fik for alvor Harder til at indse, at hun er en rollemodel.

Torsdag aften skrev Jon Lee-Olsen fra mesterholdet Rungsted Seier Capital historie, da han i TV2's "Go' aften live" sprang ud som homoseksuel.

Det har ingen professionel ishockeyherre i Danmark gjort tidligere, og ifølge tv2.dk har kun to andre ishockeyherrer i verden gjort det før som aktive.

Lee-Olsen er også tidligere blevet rost for sin beslutning om at stå frem af anføreren for det danske ishockeylandshold, Peter Regin.

Også direktør i Danmarks Idrætsforbund Morten Mølholm har hyldet målmanden.

- Vi er super glade. Igennem mange år har vi manglet rollemodeller, der står frem og baner vejen for andre. Særligt i hård kontaktsport, sagde Mølholm torsdag til Ritzau.

