Hasteindkaldt VM-back: Jeg har været lidt bitter

Han frygtede egentlig, at ishockey-VM ville blive uden ham, da han blev ramt af en knæskade i optakten i Danmark.

Men nu er backen Oliver Larsen alligevel i huj og hast blevet fragtet til Tampere og er med for det danske landshold mod Sverige mandag eftermiddag.

- Da jeg fik skaden, sagde min klub nej til, at jeg skulle spille VM. Det var jeg lidt bitter over i starten. Hvis det står til mig, kan jeg altid spille, så er det kun et spørgsmål om, hvor ondt det gør.

- Jeg respekterer selvfølgelig, at mit hold sagde nej. Men jeg er glad for, at der nu er givet grønt lys, siger Oliver Larsen.

Da det søndag stod klart, at Oliver Lauridsen ikke ville blive klar til at spille mere ved VM, ringede landsholdsledelsen straks til 24-årige Larsen, der meget praktisk bor i Finland og er på kontrakt i Jukurit i Mikkeli tre timers kørsel fra Tampere.

- Jeg vidste godt, at chancerne ikke var store, men jeg har alligevel haft et lille håb om, at jeg måske kunne komme til VM, siger Oliver Larsen.

Han har da heller ikke været helt ude af VM-billedet. Under en af Danmarks første kampe tonede han pludselig frem på storskærmen i Nokia Arena, hvor han var troppet op som tilskuer.

- Når jeg nu bor her i Finland, skulle jeg da følge med. Selvfølgelig skulle jeg lige op og hilse på drengene. Resten af kampene har jeg set på tv, og holdet har gjort det godt, siger Oliver Larsen.

Fysisk er han helt ovenpå og mærker ikke noget til de problemer, der forhindrede ham i at blive udtaget i første omgang.

- Ellers havde mit hold heller ikke sagt ja. Jeg har trænet, og jeg er i form, som jeg altid er. Jeg har også været lidt på is, og knæet føles okay, siger backen, der spiller sit fjerde senior-VM.

Kampen mod Sverige begynder 15.20 dansk tid.