Helt vildt: Scorede hattrick med brækket håndled

Canadiske Mark Stone spillede en mindeværdig femte Stanley Cup-finalekamp, da hans hold Vegas Golden Knights slog Florida Panthers 9-3.

31-årige Stone scorede et hattrick, hvilket ikke er set i en Stanley Cup-finale siden 1996, hvor Peter 'Foppa' Forsberg gjorde det.

Men mere imponerende er, at han gjorde det med et brækket håndled, som han måtte behandles for i pausen efter første periode.

Det afslører han i podcasten Pat MacAfee Show, skriver Aftonbladet.

- Jeg fik et uheldigt slag på mit venstre håndled og fik et brud. Så var jeg nødt til at prøve at være der til at løfte trofæet. Man bliver nødt til at prøve, man ved aldrig, hvornår man får chancen for at vinde igen, siger Mark Stone i podcasten.

Mark Stone fejrer sit hattrick med en high five - selvfølgelig med den hånd, der ikke er brækket. Foto: Lucas Peltier/Ritzau Scanpix

Gør alt for at vinde

Canadieren scorede et mål i første periode, men på trods af bruddet bankede han også et mål ind i både anden og tredje periode.

Efter sejren kunne holdet dermed løfte pokalen og fejre mesterskabet sammen med fansene.

- Jeg sørgede for, at jeg ikke viste for mange følelser under fejringen. For mig har det ikke været vigtigt (at snakke om bruddet, red.). Matthew Tkachuk, der spillede kamp fire for Florida Panthers med et brækket brystben, er blandt det skøreste, jeg har hørt. Vi gør alt for at vinde, siger Mark Stone.

Vegas Golden Knights, der kun har eksisteret siden 2017, vandt finale-serien 4-1.

I deres første sæson nogensinde nåede de også finalen, hvor de måtte se sig slået af Washington Capitals.