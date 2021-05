Her er den danske VM-kaptajn

Det bliver Jesper Jensen Aabo, der får hvervet som dansk kaptajn ved ishockey-VM, som for Danmarks vedkommende begynder lørdag formiddag.

Aabo afløser den sædvanlige kaptajn, Peter Regin, som på grund af en skade er afskåret fra at stille op i turneringen i Riga.

Allerede i testkampene op til VM spillede Aabo med det karakteristiske 'C' på brystet, og det bliver der ikke ændret på, når det bliver alvor lørdag.

- For mig var det lidt af en 'no-brainer', når Peter ikke er med, siger landstræner Heinz Ehlers.

- Jesper går til stålet i hver eneste kamp. Han stiller op hver gang, kommer altid med godt humør og er respekteret i alle lejre, lyder det fra landstræneren.

Siden sin debut i Slovakiet i 2011 har Jesper Jensen Aabo ikke misset et eneste VM. Turneringen i Riga bliver således den tiende i træk for den stabile back, der har kvaliteter i begge ender af banen.

Han lægger ikke skjul på, at rollen som landsholdskaptajn er lidt af en milepæl i karrieren.

- Det er jeg sindssygt stolt af. Det bliver en kæmpe oplevelse og en ære, selv om jeg godt ved, at det er til låns.

- Det er noget nyt for mig, og det lægger også lidt pres på mine skuldre, men jeg tror ikke, det ændrer så meget i mit spil. På isen er jeg jo den, jeg er, siger Jesper Jensen Aabo.

Hvervet som holdkaptajn indebærer, at han bliver en slags bindeled mellem landstræneren og spillertruppen.

Hver dag bliver Aabo kaldt til møde med Ehlers og de øvrige trænere til en snak om, hvordan det går i lejren.

- Uden for isen har jeg lidt mere at skulle have sagt end tidligere. Det er selvfølgelig Heinz, der bestemmer. Men hvis spillerne har noget, kommer de til mig, og så må jeg dirigere det videre, siger den nye kaptajn.

Ansvaret uden for banen er måske endnu større denne gang, hvor Danmark stiller op med en række spillere, der er helt nye i VM-sammenhæng.

- Det er vigtigt, at alle føler sig velkommen, men det er faktisk ikke noget, jeg tænker så meget over. Jeg har en åben personlighed og snakker godt med alle.

- Og det er så heller ikke kun mig, der står for det. Der er mange andre store ledere med. Mikkel Bødker, Oliver Lauridsen, Morten Poulsen. Vi er mange ældre spillere, der er sammen om det, siger Jesper Jensen Aabo.

Den nu 29-årige back forlod den danske liga i 2010 og har siden optrådt for klubber i Sverige og Finland.