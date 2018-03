Herlev og Sønderjyske styrer mod kvartfinalerne

Sønderjyske og Herlev Eagles tog fredag begge et skridt mod kvartfinalerne i landets bedste ishockeyrække.

Som et nyt tiltag i Metal Ligaen har rækkens nummer ni og ti i grundspillet - Sønderjyske og Herlev - fået en ekstra chance for at spille sig i kvartfinalerne i direkte dueller mod nummer syv og otte.

For at give grundspillets nummer syv fra Odense Bulldogs og nummer otte fra Gentofte Stars en fordel, så indleder de bedst-af-fem-serierne med en forhåndstildelt sejr.

Derfor fik Herlev Eagles udlignet til 1-1 i duellen mod Odense, da de fredag på egen is slog fynboerne med 3-2.

Herlev bragte sig hurtigt foran med 2-0 med to scoringer inden for kampens første to minutter. Odense fik reduceret til 1-2 i første periode, inden Thomas Søndergaard med sin anden scoring for Herlev gjorde det til 3-1.

I kampens sidste sekunder fik de fynske gæster reduceret til slutresultatet 2-3.

I Vojens skulle Sønderjyske og Gentofte ud i små 20 minutters overtid, før Kyle Wharton sikrede værterne fra Sønderjyske en hjemmesejr på 4-3.

Dermed er der også udlignet til 1-1 i duellen mellem Sønderjyske og Gentofte, og alt er lige, før holdene brager sammen igen lørdag og mandag.

Herning Blue Fox, Aalborg Pirates, Rødovre Mighty Bulls, Esbjerg Energy, Frederikshavn White Hawks og Rungsted Seier Capital er allerede klar til kvartfinalerne.

