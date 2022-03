Herning åbner ishockeykvartfinaler med stor skalp i tæt dyst

Det var tæt og intenst flere steder, da kvartfinalerne i Metal Ligaen blev skudt i gang med et brag fredag aften.

I det midtjyske løb Herning Blue Fox med en hårdt tilkæmpet sejr, da klubben havde besøg af sidste sæsons danske mestre fra Rungsted Seier Capital.

Gæsterne udlignede til både 1-1 og 2-2 og pressede benhårdt på for at komme på omgangshøjde, da Herning var kommet på 3-2.

Sjællænderne satsede imidlertid så meget, at Herning scorede i tomt mål med 48 sekunder igen, og så vandt midtjyderne med 4-2.

- Det er mange år siden, vi har vundet en rigtig vigtig hockeykamp i Herning, så det var fedt, at vi havde, hvad der skulle til - det er en kæmpe forløsning.

- Det er to rigtig gode hold, og vi er oppe imod meget høj klasse, siger Morten Poulsen, der scorede kampens sidste mål for Herning, til TV 2 Sport.

I Rungsteds lejr var David Madsen skuffet, men afklaret.

- Vi tog for mange chancer, da der stod 2-2. Vi blev for ivrige og åbnede for meget bagude, og det koster i slutspillet.

- Det var en intens slutspilskamp, og det var de små marginaler, der afgjorde det. Herning var mere kyniske, siger han.

Der spilles bedst af syv kampe i kvartfinalerne, så Rungsted har masser af muligheder for at komme tilbage i serien.

I Vojens blev det også til en smal hjemmebanesejr, da Sønderjyske slog Odense Bulldogs med 4-3.

I Nordjylland var det knap så jævnbyrdigt, da storfavoritten og grundspilsvinderen Aalborg Pirates nedlagde Herlev Eagles med 4-1.