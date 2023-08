Herning Blue Fox henter tidligere topscorer på isen

Ishockeyholdet Herning Blue Fox har fået en stor forstærkning forud for sæsonen i Danmarks bedste ishockeyrække, Metal Ligaen.

Tirsdag meddeler den midtjyske ishockeyklub, at den har indgået en aftale med den svenske forward Jesper Thörnberg.

Den 32-årige svensker er et velkendt navn i dansk ishockey og har længe stået øverst på ønskelisten i Herning. Det siger sportsmanager Daniel Nyegaard.

- Vi er meget tilfredse med at sikre os Jesper Thörnberg til den kommende sæson, han er en spiller som har været på vores ønskeliste i flere sæsoner, og nu lykkedes det endelig, siger Nyegaard.

Jesper Thörnberg spillede for Odense Bulldogs i den seneste sæson. Her viste han prøver på de takter, der tidligere gjorde ham til ligaens pointtopscorer for Herlev Eagles.

I alt står Thörnberg noteret for imponerende 142 point i 119 kampe i Metal Ligaen.

Herning-træner Pelle Hånberg regner med, at de takter kan fortsætte i nye omgivelser.

- Jesper har vist de sidste år, at han er en rigtig dygtig forward med en evne til at kunne skabe chancer fra alle vinkler, siger Herning-træneren.

DM-sølvvinderne har i løbet af sommeren sagt farvel til amerikaneren Phillip Marinaccio, der var holdets topscorer i den seneste sæson. Han er skiftet til Sveriges næstbedste række.