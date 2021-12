Herning dukker og indhenter Aalborg

Herning Blue Fox slog fredag aften Aalborg Pirates med 5-4.

Holdet har dermed 55 point for 28 kampe i toppen af Metal Ligaen. Det samme har Aalborg.

Begge hold var i aktion så sent som torsdag. Her vandt Aalborg 3-1 over Rungsted. Herning tabte 2-3 til Sønderjyske efter straffeslag.

Umiddelbart var der dog ikke den store træthed at spore i en livlig kamp.

Hjemmeholdet bragte sig foran to gange i en underholdende første periode, men Aalborg svarede begge gange tilbage og skøjtede ud til pause med 2-2 på måltavlen.

Canadieren Stephen Anderson bragte efter et godt pres Aalborg foran i anden periode, men stillingskrigen fortsatte, da Simon Schleicher udlignede til 3-3 for Herning.

I tredje periode overlevede Aalborg fem minutter i undertal, inden den finske forward Miska Humaloja bragte Herning foran med 4-3.

Det blev siden udbygget til 5-3 efter en slagskudsscoring af ligaens kamprekordholder, veteranen Daniel Nielsen.

Aalborg reducerede med 20 sekunder tilbage, men fik ikke leveret mere i den døende fase.