Herning vågner for sent i jagt på førstepladsen

Ishockeyspillerne fra Herning Blue Fox må foreløbig kigge langt efter førstepladsen i Metal Ligaen.

Med en sejr over Sønderjyske kunne midtjyderne ellers have tilbageerobret topplaceringen fra Frederikshavn, men sådan kom det ikke til at gå.

Gæsterne var nemlig for længe om at komme i gang i Vojens, hvor hjemmeholdet vandt 5-3 efter en spændende afslutning.

Med tre scoringer i tredje periode havde Herning ellers skabt uventet spænding i en kamp, der syntes afgjort.

Men 49 sekunder før tid slukkede Mathias Borring Hansen lyset for topkandidaterne med sit tredje mål i kampen

At det blev spændende til sidst, var der ellers ikke meget, der tydede på i de første 40 minutter af opgøret. Her lignede Sønderjyske et hold på vej mod en overbevisende sejr.

Linjen blev lagt med to scoringer inden for 20 sekunder i første periode, hvor først Matt Salhany og derefter Mathias Borring Hansen sendte pucken ind bag Emil Kruse i Herning-målet.

Med det lammende dobbeltslag brugte sønderjyderne samme opskrift som i 4-1-sejren i Esbjerg i fredags. Her scorede holdet fire gange på blot fire minutter i anden periode.

Hjemmeholdet udbyggede føringen ved Mathias Borring Hansen, der med sin anden træffer gjorde det til 3-0. Inden anden pause øgede William Boysen endda til 4-0.

Derfra var der langt hjem for Herning. Men Mathias Bau Hansen gav gæsterne en god start på tredje periode med sin 1-4-reducering. Og landsholdsspilleren var også manden bag endnu en scoring syv minutter før tid.

Da Mads Christensen med tre minutter igen gjorde det til 3-4, bredte nervøsiteten sig blandt de godt 2000 tilskuere. Men gæsternes afsluttende satsning slog fejl, så Sønderjyske kunne score i et tomt mål.

Med nederlaget er Herning fortsat et point efter Frederikshavn i toppen. Sønderjyske er på fjerdepladsen yderligere tre point efter, men har en kamp til gode.