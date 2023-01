Herning vinder målrig topkamp

Sønderjyske ærgrer sig formentlig over, at holdet ikke fik mere ud af topkampen mod Herning Blue Fox fredag aften.

De to hold bragede sammen på isen i det sønderjyske i et målrigt opgør, som bølgede frem og tilbage. Det var dog gæsterne, som endte med at trække sig ud af kampen med en sejr på 5-4 efter forlænget spilletid.

Herning ligger nummer et med 65 point efter 33 kampe. Sønderjyske er treer med 59 point.

Det var hjemmeholdet, der kom bedst fra start med en 1-0-scoring efter blot seks minutter af første periode.

To gange powerplay skulle dog vende opgøret på hovedet. Hernings Phil Marinaccio udlignede, inden han også blev oplægger til føringsmålet i begyndelsen af anden periode.

Sønderjyske fik udlignet, men gæsterne var hurtige til at tage føringen tilbage kort efter.

I tredje periode fik Sønderjyske tvunget opgøret ud i forlænget spilletid med en scoring i de absolut sidste sekunder. Herning endte dog med tage sejren til sidst.

I to af aftenens øvrige kampe tog både Esbjerg og Odense komfortable sejre mod henholdsvis Rungsted og Frederikshavn.

Hernings nærmeste forfølger Aalborg Pirates spiller den sene kamp mod Herlev Eagles fredag aften. Med en sejr kan aalborgenserne spille sig inden for et point af Herning med en kamp i hånden.