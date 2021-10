Herning vinder topopgør efter straffeslag

Herning Blue Fox vandt fredagens topopgør i Metal Ligaen med mindst mulig margin over Frederikshavn White Hawks.

Således måtte der straffeslagskonkurrence til, før det midtjyske ishockeyhold vandt på hjemmebane.

Den ordinære kamp sluttede 1-1, og da overtiden ikke gav mål, fortsatte man til straffeslag, hvor Herning udnyttede to ud af tre forsøg, mens Frederikshavn kun scorede på et.

Trods nederlaget holder Frederikshavn fast på førstepladsen med 25 point for 13 kampe, mens Herning har 23 point for 12 kampe.

Herning var spildominerende i første periode, hvor midtjyderne også førte klart an i skudstatistikken, men de første 20 minutter forblev alligevel målløse.

Til gengæld skulle der bare gå 37 sekunder, før hjemmeholdet kom på tavlen i anden periode. Markus Jensen tegnede sig for Hernings føringsmål.

Derefter tippede puckbesiddelsen over til frederikshavnerne, der jagtede udligningen.

I resten af perioden vandt Sønderjyske skudstatistikken med 7-0, men Herning holdt føringen perioden ud, selv om holdet undervejs blev ramt af tre tominuttersudvisninger.

Men det kunne ikke blive ved med at gå godt for Herning, når holdet var i overtal. Fem minutter inde i tredje periode udnyttede Radim Piroutek endnu et powerplay til at udligne, da Hernings Mathias Bau Hansen sad udenfor.

Derefter kom Herning igen frem over isen og havde flest forsøg i resten af kampen, men det blev ved 1-1, og så måtte holdene ty til overtid for at finde en vinder på topkampen.

Det skete ikke, og så blev straffeslag afgørende.