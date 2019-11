Historisk dom: Dansk ishockeyspiller dømt for vold

Det overfald, ishockeyspilleren Kristian Jensen 20. september udsatte modstanderen Lucas Bjerre Rasmussen for i en ligakamp, kostede ham fredag eftermiddag 20 dages betinget fængsel.

Det bekendtgjorde byretsdommer Jeanette Andersen fredag lidt efter klokken 13.30 i Byretten i Hjørring.

Ifølge B.T., der er til stede i retslokalet fredag, kalder dommer Jeanette Andersen det en formildende omstændighed, at overfaldet skete i en ishockeykamp.

Dommen er historisk, fordi der aldrig tidligere har været episoder i landets bedste række, der er endt i en straffesag.

Det skete her, da en unavngiven person valgte at melde Kristian Jensen til politiet efter kampen mellem Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs.

Her gik Kristian Jensen til angreb på Lucas Bjerre Rasmussen og slog ham bevidstløs med sine bare næver, mens Lucas Bjerre Rasmussen havde mistet sin hjelm.

Overfaldet på Lucas Bjerre Rasmussen har allerede kostet Kristian Jensen 17 spilledages karantæne.

Kristian Jensen nægtede sig skyldig, og hans forsvarer, Jens Christian Christensen, argumenterede for, at karantænen burde være straf nok.

Ville ikke i bad standing

Under retsmødet fortalte Kristian Jensen, at han i den tilspidsede situation ikke var klar over, at Lucas Bjerre Rasmussen ikke bar hjelm.

Odense Bulldogs-spilleren fik hjernerystelse, et brud ved højre tinding samt blodsprængninger ved øjnene. Han blev sygemeldt efter overfaldet, men var tilbage på isen for sin klub forleden. Han måtte dog udgå med hovedpine og forklarede desuden, at han har følt sig bange for at spille efter episoden.

Desuden er hans hukommelse blevet dårligere, fortalte han i retssalen.

Han forklarede desuden, at han ikke selv ville anmelde Kristian Jensen, primært fordi han har et ønske om at spille videre og ikke ønskede at komme i bad standing i ishockeyverdenen.

Anklageren redegjorde i sin procedure for, at der tidligere har været grove episoder i sportens verden, og at der er en risiko for legemsbeskadigelse i ishockey. Der er dog en grænse for aktørernes opførsel. Kaldte det for et overfald.

Forsvareren hævdede, at det var sket inden for sportens egne grænser. Og at der i øvrigt ikke forelå en anmeldelse fra hverken klubber, enkeltpersoner eller unionen.

Forsvaret for Kristian Jensen udbad sig betænkningstid umiddelbart efter domsafsigelsen.

