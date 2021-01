Horribel periode koster dyrt

Aalborg Pirates skulle fredag aften på hjemmebane forsøge at vinde over gæsterne fra Herning Blue Fox for at holde fast i toppen af Metal Ligaen.

Men det så overordentligt svært ud, efter at gæsterne førte med hele 5-1 efter en målrig første periode.

På trods af en god tredje periode formåede Aalborg ikke at lukke hullet, og kampen endte derfor 6-4 til Herning.

Herning kom stormende ud til kampen og førte allerede efter 58 sekunder.

Canadiske Cameron Brace udnyttede et overtal og gjorde det således til 1-0.

Fire minutter senere udbyggede Herning føringen til 2-0 og kort efter 3-1.

Gæsterne nåede tilmed at udbygge føringen to gange yderligere, inden første periode sluttede, hvorfor holdene kunne gå til pause ved stillingen 5-1.

Anden periode levede langt fra op til de første 20 minutter, men alligevel fik gæsterne endnu en gang scoret, da canadiske Mark MacMillan kort før pause scorede til 6-1.

Aalborg fik pyntet på resultatet i tredje periode med reduceringer, der førte til slutresultatet 6-4 til Herning.

Nederlaget betyder, at Aalborg fortsætter sin dårlige periode, der har budt på tre nederlag i de seneste fire kampe i den bedste danske ishockeyrække.

Det betyder også, at Rungsted får lov til at udbygge hullet til deres nordjyske efterfølgere efter overtidssejr på 5-4 over Herlev Eagles.

Desuden fik Esbjerg spillet sig tættere på andenpladsen i ligaen efter en forventet sejr over bundproppen Odense Bulldogs. Efter at have været nede med 1-3 kæmpede holdet sig tilbage og vandt med 7-4.

Rungsted ligger nu i toppen med 71,5 point, mens Aalborg forbliver på 68 point. Esbjerg nærmer sig nordjyderne med 67 point.

Herning indtager en aktuel fjerdeplads med 58,5 point.