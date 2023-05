Hurricanes tager sejr i NHL-slutspil med herningenser i målet

Carolina Hurricanes tog natten til torsdag dansk tid en sejr over New Jersey Devils i første kamp af slutspillets anden runde i Nordamerikas bedste ishockeyliga, NHL, med danske Frederik Andersen i målet.

Herningenseren spillede samtlige af kampens 60 minutter og kom ud på den anden side med en fin redningsprocent på 94,7.

Hurricanes vandt uden de store problemer kampen 5-1. Brett Pesce, Seth Jarvis, Jesperi Kotkanieme, Brady Skjei og Jesper Fast stod for hjemmeholdets mål.

Nathan Bastian blev den eneste New Jersey Devils-spiller, der formåede at passere Frederik Andersen, men scoringen resulterede altså kun i en reducering af hjemmeholdets sejrsmargin.

Med sejren står det altså 1-0 til Carolina Hurricanes i anden runde af NHL-slutspillet. I slutspillet spilles hver runde i et bedst-ud-af-syvformat. Det betyder, at det i hver runde kræver fire sejre over modstanderholdet for at gå videre til næste runde.

Carolina Hurricanes slog New York Islanders i første runde af slutspillet. Lykkes det holdet at gå videre til tredje runde, også kendt som Conference Finals, skal det op imod enten Toronto Maple Leafs eller Florida Panthers.

Kampen mod New Jersey Devils var bare Frederik Andersens anden optræden i årets slutspil. Danskeren har døjet med sygdom og skader, som har holdt ham fra isen, og Hurricanes har typisk måtte se mod finske Antti Raanta som vikar i målet.

Danskeren har dog gjort fin figur, når han er kommet på isen og har en gennemsnitlig redningsprocent på 96,2 samt to sejre i to kampe på cv'et for årets slutspil.