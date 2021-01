Hviderusland fratages VM i ishockey

VM i ishockey til maj og juni bliver ikke et fælles arrangement for Letland og Hviderusland, hvilket ellers i flere år har været planen.

Den internationale ishockeyunion, IIHF, besluttede nemlig mandag at fratage Hviderusland værtskabet.

Det bekræfter formanden for Danmarks Ishockey Union (DIU), Henrik Bach Nielsen, der også er medlem af IIHF's ledelse, over for Ekstra Bladet.

IIHF-præsident René Fasel beklager situationen. I sidste uge besøgte han Hviderusland og fik i den forbindelse meget kritik for ikke at lægge afstand til landets præsident Alexander Lukashenko, der betragtes som Europas sidste diktator, og endda kramme ham hjerteligt - det kan du læse om her.

'Det er meget ærgerligt, at vi må flytte det delte værtskab Minsk/Riga. I processen har vi forsøgt at fremme, at VM kunne bruges som et værktøj til forsoning og være med til at dæmpe de socio-politiske spændinger i Hviderusland, så der kan findes en fredelig vej frem.'

'Men da IIHF's Council ikke føler, at VM skal benyttes som et politisk redskab, har det erkendt, at det ikke er i orden at afholde arrangementet i Hviderusland, der har andre ting at slås med - samtidig med sikkerheden for hold, tilskuere og officials,' siger René Fasel.

Den hviderussiske præsident, Alexander Lukashenko, er stor ishockeyfan og så gerne, at VM kommer til landet igen. Foto: Nikolai Petrov/BelTA/Reuters/Ritzau Scanpix

De seneste uger har IIHF været under pres for at flytte begivenheden væk blandt andet på grund uroligheder i landet.

Danmark har i den forbindelse tilbudt sig til som alternativ vært.

Den del har IIHF dog ikke taget stilling til endnu, bekræfter Henrik Bach Nielsen via sms.

Han skal være med til at tage stilling til, om Letland eventuelt kan løfte opgaven alene, eller om Danmark eventuelt skal træde til som medvært.

Tilbage i september meldte Letland ud, at landet ikke ønskede, at Hviderusland skulle være involveret i VM. Desuden meldte turneringens hovedsponsor, Skoda, ud lørdag, at man ville trække sig som sponsor, hvis turneringen skulle spilles i landet.

Danmark vil i givet fals skulle arrangere en pulje og to kvartfinaler. Og i sagens natur den danske pulje, der skulle have været afviklet i Minsk.

Foruden Danmark og Hviderusland indeholder den Rusland, Sverige, Tjekkiet, Schweiz, Slovakiet og Storbritannien.

VM skal spilles fra 21. maj til 6. juni.

