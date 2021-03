Hylder Nikolaj: - Han er en superstjerne

Med tre mål og tre assists i tre kampe blev danske Nikolaj Ehlers kåret til en af NHLs tre bedste spillere i sidste uge.

Den 25-årige aalborgenser har gang i sin sjette sæson i verdens bedste ishockeyliga, og i denne sæson er han for alvor trådt ind blandt de store med 15 mål i 30 kampe og en syvendeplads på topscorerlisten.

- Han er en superstjerne in spe. Den eneste frygt er, at Ehlers nu ikke længere kan flyve under radaren, lyder det i en kommentar fra den canadiske ishockey-kommentator Leah Hextall.

Ehlers på isen i NHL. Foto: David Zalubowski/Ritzau Scanpix

Hver uge sætter hun i segmentet 'Hextall on Hockey' fokus på et bestemt emne og i denne uge, er danskeren under lup.

- Ingen bremse - kun speederen. Det er den bedste måde at beskrive Nikolaj Ehlers. Kælenavnet 'Fly' har han på grund af sin utrolige hastighed, og der er heller ingen frygt i ham.

- Han er ikke planlagt til at være holdets ansigt udadtil, men han har den perfekte personlighed for et hold. Altid smilende, altid let, altid dødbringende, lyder det fra hockeykommentatoren.

TOPSCORERLISTEN NHL

21 Auston Matthews

20 Connor McDavid

18 Tyler Toffoli

17 Leon Draisaitl

16 Kyle Cooner

16 Mikko Rantanen

15 Nikolaj Ehlers

15 Brock Boeser

15 Alex DeBrincat

14 David Pastrnak

Udover de 15 mål i 30 kampe har Ehlers også lavet 16 assists, og de 31 point placerer ham som nummer 14 på pointlisten.

Også hos den lokale avis Winnipeg Sun er de vilde med danskeren. I overskriften lyder det, at han er blevet et 'powerhouse'.

- Han har forvandlet sig til en af ligaens førende wingers. En analytisk darling, og han er blevet en af de nærmest kriminelt undervurderede spillere - til tider endda også af dem, han spiller mod.

- Man vil være hårdt presset, hvis man skal finde en bedre spiller, når det kommer til 'zone entries'. Ikke bare i nord-divisionen, men i hele NHL, lyder det, og der sættes også hak ved puckbesiddelse og udnyttelse af målchancer.

Overskrift i Winnipeg Sun

Nikolaj Ehlers med lillesøster Caroline og mor Tina. Foto: René Schütze

Også holdkammeraterne roser Ehlers.

- Han er hurtig og har gode første tre skridt, men når han først rammer den maksimale hastigghed, så er der ikke mange i ligaen, der kan indhente ham.

- Han flytter pucken godt og skyder godt, han er fantastisk spiller. En af de mest talentfulde, jeg nogensinde har spillet med, siger holdkammeraten Pierre-Luc Dubois, der kun har spillet med Ehlers et par måneder.

Veteranen Mathieu Perreault har til gengæld spillet med Ehlers, siden danskeren kom i 2015.

- Evnerne og hastigheden har altid været der, men jeg er imponeret over den måde, han er vokset på som spiller, lyder det.

EHLERS' MÅL OG POINT I NHL

15/16 15m/38p

16/17 25m/64p

17/18 29m/60p

18/19 21m/37p

19/20 25m/58p

20/21 15m/31p

