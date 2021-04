I dag skriver han historie

Patrick Marleau slår mandag NHL-rekorden for flest kampe, når han skøjter på isen til sin kamp nummer 1768

En 41-årig canadisk familiefar skriver sig mandag i den grad ind i sportshistorie-bøgerne.

Navnet er Patrick Marleau, og han spiller som mange af sine landsmænd ishockey.

Forskellen på Marleau og alle de andre er blot, at han for det første er ret god til det - og for det andet har holdt sig på toppen længe.

Faktisk så længe, at han mandag slår rekorden for flest kampe i NHL, verdens hårdeste ishockeyliga.

Når han og San José Sharks møder Vegas Golden Knights bliver det nemlig hans kamp nummer 1768, hvilket er en mere en legenden Gordie Howe nåede at spille i sin imponerende karriere. En rekord, der har stået i 41 år.

Faktisk er det også mere end 16 år siden, at en spiller i de fire store nordamerikanske sportsgrene (NHL, NFL, NBA og MLB), har slået en lignende rekord. I 2004 var det såmænd Morten Andersen, der i NFL tog den rekord - og den dag i dag fortsat er indehaver af den.

I realiteten har Patrick Marleau spillet en del flere NHL-kampe, men i Nordamerika bliver der skelnet benhårdt mellem kampe i grundspillet og dem i slutspillet.

Smider man hans 195 slutspilskampe oveni, så bliver totalen mandag på 1963 kampe. Det er stadig imponerende, men ikke flest. Den rekord har den gamle kæmpe Mark Messier, der nåede 1756 kampe i grundspillet, men hele 236 i slutspillet. I alt 1992.

Den rekord kan Patrick Marleau muligvis nå i denne sæson - men det kræver, at San José Sharks når slutspillet. For efter kampen mandag har Sharks 11 kampe tilbage i grundspillet - hvilket kan sende Marleau op på 1979.

Hvis Sharks skal nå slutspillet, skal de indhente fem point på Arizona Coyotes og fire på St. Louis Blues. Det er bestemt ikke umuligt, men Marleau skal stadig spille 13 kampe i slutspillet for at tangere Messiers rekord.

Det ville være en ekstraordinær krone på en flot karriere, der startede med en draft som nummer to og debut tilbage i 1997.

Siden har Marleau opnået mere end de fleste. For selv om han endnu ikke har prøvet at vinde en Stanley Cup, så har han to gange vundet OL-guld med Canada (2010 og 2014), og han blev såmænd også verdensmester tilbage i 2003.

Den canadiske center har i sine hidtidige 1767 kampe scoret 1196 point og sendt 4321 skud på mål.