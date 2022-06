Ikonisk ishockeytrøje bliver solgt for rekordsum

1,452 millioner dollar eller ti millioner danske kroner måtte køberen punge ud med for at få fingre i et af ishockeysportens klenodier på en auktion i USA natten til mandag.

Det drejer sig om den trøje, som legendariske Wayne Gretzky bar i sin sidste kamp for Edmonton Oilers. Det var i den kamp, Oilers sikrede sig Stanley Cup i sæsonen 1987/88.

Beløbet er det højeste, der nogensinde er blevet betalt for en ishockeytrøje.

Da Stanley Cup-sejren var i hus efter kamp seks i finaleserien mod Boston Bruins, blev Gretzky overdænget med champagne. Ifølge sportsmediet ESPN kan man stadig se champagneskjolder på den kostbare trøje.

Canadiske Wayne Gretzky anses som den bedste ishockeyspiller nogensinde og sidder stadig på et væld af rekorder, som han satte i sin 20 år lange NHL-karriere fra 1979-1999.

Med 894 mål og 1963 assister i 1487 grundspilskampe nåede han et pointsnit på 1,92 per kamp i den nordamerikanske liga. Den effektivitet har ingen kunnet matche hverken før eller siden.

Gretzky førte Edmonton Oilers til fire Stanley Cup-triumfer, inden han i 1988 skiftede til Los Angeles Kings.