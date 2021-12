Ingen NHL-stjerner med til OL

Der kommer ingen danske NHL-spillere med til OL, når det danske ishockeylandshold for første gang nogensinde deltager ved legene til februar i Beijing.

Det oplyste den nordamerikanske liga onsdag:

'Da NHL's grundspils-plan er blevet afbrudt på grund af stigende covid-tilfælde og et stigende antal af udsatte kampe, har National Hockey League i dag annonceret, at NHL-spillere ikke vil deltage ved vinter-OL 2022 i Beijing,' lyder det blandet andet.

- NHL respekterer og beundrer spillernes lyst til at repræsentere deres hjemland og deltage i en turnering, hvor de bedste af de bedste er med.

- Derfor har vi også ventet så lang tid som muligt med at tage denne beslutning, mens vi har undersøgt alle muligheder for at vores spillere kunne deltage i vinter-OL 2022.

- Vore kræfter og mål har været og vil forblive at være ansvarlige og sikkert afvikle hele NHL-grundspillet og slutspillet om Stanley Cup til tiden. Derfor vil vi - når de strikse helbreds-protokoller endnu en gang er sat i værk - benytte os af ledige datoer fra 6.-22. februar (der oprindeligt var afsat til olympisk deltagelse) til omlagte kampe, der allerede er eller vil blive udskudt, siger NHL-kommissær Gary Bettman.

At der ikke kan deltage NHL-spillere, kan paradoksalt ende med at blive en fordel for Danmark. For selvom Danmark er i besiddelse af flere etablerede NHL-spillere, så er langt de fleste pladser besat af spillere uden for NHL.

Det vil sige, at landstræner Heinz Ehlers kan spille med den ganske sammentømrede stamme af spillere fra de europæiske ligaer, der tæller flere spillere med NHL-erfaring som Frans Nielsen, Mikkel Bødker, Peter Regin, Philip Larsen og Oliver Lauridsen - et landshold, der typisk gør det rigtig godt mod andre landshold uden NHL-spillere.

De tidligere NHL-spillere Mikkel Bødker, Frans Nielsen og Oliver Lauridsen vil fortsat kunne deltage ved vinter-OL. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Således har det danske ikke-NHL-forstærkede landshold slået både Rusland og Tjekkiets ditto, mens det vil knibe gevaldigt, hvis de to mandskaber stillede med fuldt NHL-hold i et normalt OL-regi.

Netop de to samt Schweiz er de danske modstandere i Beijing, hvor de to bedste fra hver gruppe samt de to bedste treere fra de tre grupper går videre til kvartfinalerne.

Ved OL i 2018 var NHL-spillerne heller ikke med. Her nåede ellers upåagtede Tyskland helt frem til finalen og viste, at alt er muligt uden NHL-power.

Nikolaj Ehlers og de andre NHL-stjerner kommer ikke med til OL. Foto: Terrence Lee/Ritzau Scanpix

Heinz Ehlers havde nu ellers gerne rådet over spillerne fra NHL, der blandet andet omfatter hans egen søn Nikolaj samt Frederik Andersen, Oliver Bjorkstrand og Lars Eller. Desuden er Jonas Røndbjerg tilknyttet Vegas Golden Knights, mens Joachim Blichfeld er på kontrakt i San José Sharks og Alexander True i Seattle Kraken. Alle tre er dog typisk at finde på klubbernes farmerhold i AHL.

- Det er jo ikke den store overraskelse, men det er selvfølgelig trist.

- Det er ude af vores hænder, og vi må bare acceptere, at sådan er det, siger Heinz Ehlers til Ritzau.

Han tænker i den forbindelse ikke på Danmarks chancer ved OL.

- Jeg tænker mere på spillerne end mig selv. For fleres vedkommende er det måske sidste gang, de har mulighed for at komme med til OL.

- Vi ved samtidig alt om, hvor svært det er at kvalificere sig til OL. Så det gør selvfølgelig ondt på os, at vi ikke stiller i stærkeste opstilling.

- Spillerne havde set frem til at prøve at måle sig mod nogle af de allerbedste, mens vi er i stærkeste opstilling, siger Heinz Ehlers.