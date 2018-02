'International folkefest' rammer Danmark: 250.000 solgte billetter

Der bliver gang i den på tilskuerpladserne, når VM i ishockey bliver spillet fra 4. maj til 20. maj i Danmark.

Arrangørerne har solgt over 250.000 billetter, tre måneder før finalen skal spilles i Royal Arena i København.

Frans Nielsen fra det danske ishockeylandshold ser frem til massiv opbakning under VM.

- At der så med tre måneder igen er solgt over en kvart million billetter, er kort og godt vildt, siger Detroit Red Wings-spilleren i en pressemeddelelse.

- Det var svært på forhånd at spå om, hvor stor opbakningen ville blive, da ishockey i Danmark ikke har samme status som fodbold, men det lader til, at danskerne virkelig har fået færten af, at det, der rammer landet til maj, bare er kæmpestort.

- Som spiller betyder det uendeligt meget, at vi kan se frem til så stor opbakning, og at alle vores gruppespilskampe skal spilles for fulde huse i Herning, er fantastisk, siger Frans Nielsen, der selv har spillet for Herning Blue Fox.

Siden billetsalget til enkeltkampene gik i gang 2. februar, er der solgt 50.000 billetter.

Mange af disse billetter er solgt til ishockeyfans i udlandet, siger Maja Grimnitz, der er salgs- og marketingdirektør for Ishockey VM 2018.

- Danskerne er stadig den gruppe, der har købt flest billetter, men de seneste par uger er det gået stærkt på de udenlandske markeder.

- I begge værtsbyer vil der være store fanzoner med masser af fest og farver, og det er ikke for meget sagt, at det bliver en international folkefest, siger hun.

Kampene ved VM skal spilles to steder, i Jyske Bank Boxen i Herning og i Royal Arena i København.

