Ishockey-direktør: - En mærkelig fornemmelse

Mens spillerne én efter én tilkendegav, at de vil fortsætte for Danmark, var DIU-direktøren bare en taknemmelig mand

Det gennemsyrede de interviews, spillerne gav DR Sporten umiddelbart efter kampen.

Fornemmelsen…at have tabt en OL-kvartfinale til de russiske storfavoritter – og så efter at have leveret et drøn af en indsats.

Det var stolthed blandet med skuffelse. Stor skuffelse.

For, som Mikkel Bødker konstaterede: - Det er bittert. For vi har jo chancerne.

Helt i tråd med den kommentar stemte direktør i Danmarks Ishockey Union, Ulrik Larsen, i: - Vi skal lige sunde os, for det er en mærkelig fornemmelse at have tabt.

- Hvem fanden havde troet, at vi ville komme så langt. Ja, spillerne har troet på det hele vejen, afbrød han nærmest sig selv, da Ekstra Bladet fangede ham under aftensmaden med hele truppen i Beijing.

Danmark forlader med rank ryg OL, og allerede nu kigges der frem mod A-VM i maj. For selvfølgelig er der en ny slutrunde lige om hjørnet for de altid aktive ishockeyspillere.

Alle mand er klar

Som Ulrik Larsen sagde: - I løbet af 48 timer skal spillerne i aktion igen for deres klubber i den hjemlige liga. Der er Final 4 med semifinaler fredag og finale lørdag...

I timerne efter nederlaget til ROC tilkendegav hele spillertruppen, at man er til rådighed, når landstræner Heinz Ehlers skal sammensætte sin trup til mesterskabet i Finland om nogle måneder.

Både Frans Nielsen og Peter Regin og Mikkel Bødker og alle de andre mere eller mindre rutinerede gutter.

- Det har altid betydet meget at spille på landsholdet, som har givet mange oplevelser. Det vil betyde meget at få lov at afslutte karrieren i den danske trøje. Jeg har allerede snakket med Heinz om det, så hvis alting flasker sig, så er det absolut noget, jeg kunne tænke mig, siger Frans Nielsen til Ritzaus Bureau.

Samme sang kommer fra anfører Peter Regin, der har spillet i seks år i netop Helsinki, hvor VM afholdes, Mikkel Bødker, Sebastian Dahm og Morten Madsen.

- Jeg er godt klar over, at jeg er en af de ældre. Og der skal jo to til en tango. Men lysten har jeg, sagde Madsen.

NHL må komme senere

Det vækker glæde i DIU.

- Ja, jeg er da super glad for det – og taknemmelig over, at spillerne vil trække i trøjen igen. For det er hård kost for spillerne. Jeg er sgu glad for, at så mange har tilkendegivet, at de vil spille, sagde han og tilføjede, at snakken om NHL-spillere må komme, når turneringen nærmer sig.

- Det gør vi hvert år. Vi ved det alligevel først, når VM kommer tæt på, siger han og refererer til slutspillet i den nordamerikanske liga.

De spillere, der fortsat er med så langt henne i turneringen, kommer ikke til VM. Resten kan som regel få fri til at drage ud og slås i den røde og hvide trøje.

- Jeg glæder mig allerede, kommer det fra landstræner Ehlers med udsigten til en slutrunde med mange danske profiler om få måneder.

VM til maj

A-VM afvikles i Helsinki og Tampere 13.-29. maj.

Danmark er i gruppe med Canada, ROC, Tyskland, Schweiz, Slovakiet, Kasakhstan og Italien.

Mens de fire bedste går i kvartfinalen, rykker det dårligste hold i gruppen ned.