Ishockey-fiasko: Banen smeltede

På en solrig dag ligger Lake Tahoe højt på listen over de smukkeste steder i USA

Lige nu er temperaturerne under frysepunktet, og derfor så den amerikanske ishockeyliga (NHL) en oplagt mulighed for at spille en kamp i flottere omgivelser end de vante haller.

Men kampen mellem Vegas Golden Knights og Colorado Avalanche lørdag eftermiddag lokal tid blev lidt af en fuser.

Udover at gøre omgivelserne smukkere bidrog solstrålerne nemlig også til at smelte isen, og derfor måtte kampen udsættes i ni timer.

Da kampen så blev genoptaget og spillet færdig søndag, var mørket brudt frem og derved faldt idéen om at spille udendørs lidt til jorden.

Træerne var lidt sværere at spotte, da kampen blev spillet færdig, og Colorado Avalanche trak det længste strå. Foto: Christian Petersen/Ritzau Scanpix

- Vi har spillet over 30 udendørskampe og aldrig haft problemer med solen i det her omfang, sagde ligaens kommisær, Gary Bettman, til NBC.

- Vi har tidligere haft regn. Vi har tidligere haft sne, men solen har altid været vores største fjende.

Foto: Christian Petersen/Ritzau Scanpix

Lake Tahoe befinder sig omkring 2000 meter over havoverfladen, og det gør UV-strålerne fra solen markant stærkere, end temperaturen på termometeret ville indikere.

NHL har planlagt endnu en kamp ved Lake Tahoe søndag, men kampstarten er blevet skubbet fem timer for at undgå endnu en smeltet fornøjelse.

