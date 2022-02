Ishockey følger trop: Rusland og Hviderusland bandlyses

Hverken Rusland eller Hviderusland får lov til at være med, når der er VM i ishockey senere på året.

Det gælder for både for damerne, som spiller A-VM i Danmark i august og september, og herrerne, der spiller A-VM i Finland i maj.

Mandag aften meddeler Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) således, at de to nationer er udelukket på ubestemt tid. Det gælder også klubhold.

Forbundet har helt specifikt peget på de turneringer, hvor Rusland og Hviderusland ikke må være med. I alt er der tale om seks turneringer.

Derudover har IIHF besluttet, at Rusland ikke skal være vært for junior-VM, som løber af stablen fra december i år til januar næste år.

Rusland er i gang med en militær invasion af Ukraine, og Hviderusland har ageret støtte for russerne, hvilket altså er årsagen til, at de to nationer nu er blevet bandlyst.

- IIHF er ikke en politisk instans og kan ikke påvirke beslutningerne, der bliver taget i krigen i Ukraine, siger IIHF-præsident Luc Tardiff.

- Ikke desto mindre har vi en pligt til at passe på alle vores medlemmer og deltagere, og derfor gør vi alt for at sikre, at vi er i stand til at afvikle vores begivenheder i miljøer, der er sikre for alle, siger han.

Udmeldingen kommer på dagen, hvor Finland, som er vært ved A-VM for herrer, slog fast, at man ikke ville have Rusland og Hviderusland med ved turneringen.

Ruslands herrer var i gruppe med Danmark ved det forestående VM. Her skulle Danmark have forsøgt at tage revanche efter to nederlag ved OL i Beijing tidligere på måneden. Russerne slog Danmark ud i OL-kvartfinalen.

Også Ruslands kvinder har en stor turnering i horisonten. Til august er Danmark vært ved A-VM, og her var russerne en af de ti deltagende nationer.

Danske Henrik Bach Nielsen, der er formand i Danmarks Ishockey Union, er vicepræsident i IIHF og har været med til at træffe mandagens beslutning.