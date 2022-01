Ishockey-legenden Frans Nielsen stopper

Han blev Danmarks første NHL-spiller, da i 2007 tørnede ud for New York Islanders, og siden har Frans Nielsen lagt det ene flotte lag på karrieren efter det andet. Nu er karrieren forbi, fortæller Hockeytinget.

- Beslutningen tog jeg lige efter sidste sæson. Med udsigten til et tredje barn (født i december 2021, red.), og en fremtid med børnene i Skandinavien, så gav det bare god mening, siger Frans Nielsen til mediet.

Sønnen ændrede Danmarks VM-stjerne

Herning-knægten var svær ikke at lægge mærke til, og det var oplagt at vise talentet frem i Sverige, hvor NHL-klubberne også fik øjnene op for danskeren.

I 2002 blev han så valgt i draften, og Islanders sikrede sig hans rettigheder, men gav ham tid til at udvikle sig, indtil de mente, han var klar til den største scene. Og det var han.

Siden 2008-2009-sæsonen stod den udelukkende på at konkurrere med verdens allerbedste, og som en stor ambassadør for dansk ishockey banede han vejen for den flotte strøm af danske talenter, der nu er at finde i den bedste række i verden.

Han gjorde sig bemærket ved at stå for presset, når det var allerstørst.

Blandt andet var han i løbet af 2010-2011-sæsonen den spiller, der scorede flest mål, mens holdet var i undertal, og gennem hele karrieren var han en af de allermest koldblodige, når det kom til straffeslag, som er en sand kunstart i sporten, fordi det er så svært at score.

I mange år fik Nielsen en mindre hyre, end hans spil egentlig berettigede til, men i 2016 skrev han under på en guldrandet kontrakt hos traditionsholdet Detroit Red Wings, hvor han tjente op mod 40 millioner danske kroner om året. I alt lyder karriere-indtjeningen på over 270 millioner danske kroner.

På landsholdet har Frans Nielsen været med til at holde Danmark i verdenseliten trods det spinkle grundlag, som landsholdet har med meget få udøvere at vælge mellem i modsætning til andre lande.

Heldigvis får han endnu en chance for at vise evnerne med holdet her til OL, hvor han er blandt de udtagne.

Frans Nielsen færdiggør dernæst sæsonen i Berlin Eisbären, og så skal staven på hylden. Den største danske ishockey-spiller takker af med stil.