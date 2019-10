Ishockey-spiller dræbt i uhyggeligt jalousidrama

Østrigsk ishockey er blevet involveret i en uhyggelige sag, der udspillede sig i byen Kitzbühel.

Den 24-årige ishockeymålmand Florian Janny var således blandt de fem personer, der blev dræbt af en jaloux mand tidligt søndag morgen.

Florian Janny var blandt de dræbte i en tragisk østrigsk drabssag. Foto: Getty Images

Ifølge østrigske medier havde Florian Janny for kort tid siden indledt et forhold til den 19-årige Nadine, og det fik angiveligt den 25-årige ekskæreste til at kortslutte. Tidligt søndag morgen tog han hjem til kvindens forældres hus, hvor faderen bad ham gå igen.

Politiet arbejdede på gerningsstedet det meste af søndagen. Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Det gjorde han. Men i stedet for glemme alt om Nadine, tog han hjem og hentede sin brors skydevåben og en kniv, inden han vendte retur og skød både ekskæresten, hendes to forældre, broderen og altså Florian Janny.

Det er siden blevet oplyst, at ekskæresten ankom til huset igen kl 05.30 og først skød faderen i døråbningen, så moderen og broderen, hvorefter han forcerede en altan og hoppede ud gennem et vindue for at få adgang til et anneks.

Her lå Florian Janny sammen med den 19-årige kvinde, og også de to blev skudt af den 25-årige mand, der ifølge politiet kun var kendt for mindre lovovertrædelser inden søndag. Manden meldte sig efterfølgende selv til det lokale politi.

Det femdobbelte drab har naturligvis rystet den lille by. Så meget, at byens borgmester har kommenteret drabene.

- Vi er alle chokerede og meget triste. Aldrig før er en familie blevet udslettet på så tragisk vis, siger borgmester Klaus Winkler ifølge Bild.

Florian Janny var på kontrakt i Black Wings fra Linz i den bedste østrigske række, men var i denne sæson udlånt til det lavere rangerede hold Kitzbüheler EC. Klubben har efterfølgende bekræftet dødsfaldet på Facebook.

