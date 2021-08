Ishockeykvinder åbner første A-VM i 29 år med nederlag

I canadiske Calgary skrev Danmarks kvindelandshold i ishockey sig fredag aften dansk tid ind i historiebøgerne.

For første gang i 29 år var Danmark således repræsenteret ved et A-VM på kvindesiden. Det skete, da danskerne i VM-premieren mødte Tjekkiet.

Men selv om kampen i sig selv var historisk, var resultatet ikke noget at skrive hjem om. Det endte således med et klart dansk nederlag på 1-6.

Danmark er en af de nationer, der er færrest forventninger til ved VM, og det var derfor ikke den store overraskelse, at tjekkerne viste sig stærkere end de danske kvinder.

Ikke desto mindre havde Danmark en smule håb at klamre sig til inden opgøret. I april vandt danskerne således en testkamp mod Tjekkiet.

Men tjekkerne var altså klart bedst i første periode i fredagens premierekamp, der var særdeles underholdende. I hvert fald var måltavlen i hallen på overarbejde.

Alena Mills og Dominika Laskova var på pletten med aftenens to første scoringer, og Tjekkiet var dermed foran med 2-0 efter 13 minutter.

Danmark slog tilbage små to minutter senere, da Josefine Persson udnyttede et dansk powerplay og svingede pucken i netmaskerne til 1-2.

Glæden varede dog kort. Vendula Pribylova bragte Tjekkiet på 3-1 i powerplay, og Danmark skulle på en svær opgave i anden periode.

Udfordringen blev gjort endnu sværere af, at danskerne var i undertal hele fire gange i perioden. Ikke desto mindre formåede de at holde måltavlen i ro.

Så godt gik det imidlertid ikke i tredje og sidste periode. Kristyna Patkova scorede en enkelt gang, mens Alena Mills scorede yderligere to gange og cementerede den tjekkiske sejr på 6-1.

Der er ti hold med til VM, og de otte går videre til kvartfinalerne.

Coronapandemien har to gange udskudt VM, som Danmark for mere end to år siden kvalificerede sig til med oprykningen til højeste niveau.

Begge gange var det hårde slag for spillerne, men den forstyrrende pandemi har faktisk haft en effekt, der kan hjælpe de danske spillere.

VM-turneringerne for de lavere rangerede nationer er blevet aflyst, og derfor vil ingen hold rykke ned ved VM i Calgary.

Danmark fortsætter VM natten til søndag dansk tid, hvor Japan venter i turneringens anden kamp.