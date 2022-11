Ishockeylandsholdet får revanche mod Slovakiet i overtiden

Det danske ishockeylandshold vandt lørdag 4-3 over Slovakiet i træningsturneringen Deutschland Cup.

På isen i Krefeld sørgede Mathias From for en sejr i overtiden til Danmark efter 3-3 i ordinær tid.

Med sejren fik et reservespækket dansk hold taget en lille revanche for 1-7-nederlaget til slovakkerne under forårets VM.

Mathias From kom alene igennem og fintede Slovakiets målmand, inden den danske forward lagde pucken i mål.

Matchvinderen var allerede på spil midtvejs i første periode, da Herning-spilleren gjorde det til 1-0, inden klubkammeraten Morten Poulsen fire minutter senere øgede til 2-0.

Det blev 3-0 til Danmark i begyndelsen af anden periode, da Kristian Jensen fra Odense sendte pucken i det slovakiske net.

Slovakkernes Patrik Koch fik lidt senere reduceret til 1-3, og det blev for alvor spændende, efter at Daniil Fominykhi slutningen af anden periode gjorde det til 2-3 for Slovakiet.

Med fem minutter af tredje periode sendte Viliam Cacho ud i overtid, da han udlignede til 3-3.

Ligesom Danmark stillede Slovakiet op med flere reserver ved Deutschland Cup, der slutter lørdag.

Danmark tabte torsdag til de tyske værter. Efter 2-2 i ordinær tid vandt tyskerne 3-2 på en scoring i overtid.