Ishockeylandstræner frygter smitteproblemer ved VM

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har afvist, at sportsudøvere kan komme foran i vaccinekøen. Men det er forkert, hvis man spørger ishockeylandstræner Heinz Ehlers.

Til TV 2 Sport fortæller han, at han frygter, at man ved VM i ishockey senere i maj kan komme til at opleve det samme, som badmintonspiller Viktor Axelsen var ude for i weekenden.

Ved EM havde Axelsen spillet sig i finalen, men da han efter semifinalen afleverede en positiv coronaprøve, fik han forbud mod at stille op i finalen og sidder nu i isolation på et hotel i Ukraine.

Heinz Ehlers mener, det er indlysende, at atleter bør vaccineres, inden de drager ud i verden for at repræsentere Danmark.

- Vi kan jo ende i den samme situation (som Axelsen, red.), hvor der er spillere, som må i karantæne under VM. Risikoen for, at de bliver smittet, er jo større, når de ikke er vaccineret, siger Heinz Ehlers til TV 2 Sport.

Han fremhæver, at man i Danmark bruger masser af penge på at skabe succes for sportsudøverne, som derfor burde vaccineres, mener han.

- Det er jo ikke en million vacciner, det går ud over for den øvrige del af befolkningen. Jeg tror sagtens, man kunne have fundet en løsning på det, hvis man var interesseret i det, siger Ehlers.

Flere andre nationer har sendt sportsudøvere foran i vaccinekøen. Det gør sig blandt andet gældende i Holland, Frankrig og Australien.

Idrætsorganisationerne Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark har argumenteret for, at de danske atleter, der skal med til OL, bør vaccineres inden afgang til Tokyo til sommer.

Den idé afviste Magnus Heunicke senest i april.

- Jeg kan gøre opmærksom på, at det langtfra er den eneste henvendelse fra en gruppe i samfundet, der har særlige vilkår, hvor man kan sige, at de måske burde komme foran i køen, lød det fra sundhedsministeren.

VM i ishockey bliver skudt i gang den 21. maj i Letland.