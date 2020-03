Ishockeyligaen aflyst - ingen mester kåret

Der bliver ikke kåret nogen dansk mester i ishockey i denne sæson.

Det er konsekvensen af den beslutning, Ligaforeningen og Danmarks Ishockey Union, har truffet torsdag. Her har man nemlig vedtaget at stoppe den igangværende turnering inden slutspillet, da der ikke længere findes sportslige muligheder for at afvikle det.

- Efter regeringens nyeste anbefalinger kan vi ikke se fornuftige argumenter i forhold til at opretholde håbet om at spille slutspil i indeværende sæson. Derfor aflyser vi slutspillet, siger Ligaforeningens formand, Klaus B. Rasmussen til ligaens hjemmeside.

I stedet for at uddele medaljesæt, men der vil blive uddelt pladser i de europæiske turneringer baseret på stillingen i grundspillet.

Således vil vinderen, Aalborg Pirates, få Danmarks plads i Champions Hockey League, hvor SønderjyskE har spillet sig til en kvalifikationskamp via sejren i Continental Cup

Pokalvinderen, Frederikshavn White Hawks, er kvalificeret til Continental Cup

- På vegne af alle klubber i Metal Ligaen vil jeg gerne give en stor tak til vores fans og vore sponsorer for opbakningen til den del af sæsonen vi fik afviklet. Det bliver en svær tid for Danmark som nation, og ishockeyen stiller sig klar til at bære vores del af samfundsansvaret, siger Klaus B. Rasmussen.

NHL suspenderet

I Nordamerika har coronavirussens hærgen også fået konsekvenser for ishockeyen. Således blev NHL torsdag aften suspenderet på ubestemt tid.

Det oplyser ligaen i en erklæring:

Det får betydning for en lang række danske spillere, der til dagligt tjener sin løn i verdens hårdeste ishockeyliga.

Det drejer sig om Lars Eller (Washingtin Capitals), Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets), Frans Nielsen (Detroit Red Wings), Frederik Andersen (Toronto Maple Leafs), Mikkel Bødker (Ottawa Senators), Oliver Bjorkstrand (Columbus Blue Jackets) samt Patrick Russell (Edmonton Oilers).

Desuden har Joachim Blichfeldt og Alexander True optrådt for San Jose Sharks, men optræder til dagligt for farmerholdet San Jose Barracudas.

