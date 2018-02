Ishockeyspiller er taget for doping og smidt ud af OL

Den slovenske ishockeyspiller Ziga Jeglic er blevet testet positiv for doping og suspenderet ved vinter-OL i Pyeongchang.

Det skriver Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i en pressemeddelelse.

Ifølge CAS er 29-årige Jeglic testet positiv for det ulovlige stof fenoterol og er blevet suspenderet med øjeblikkelig virkning.

Fenoterol er et middel, der anvendes mod astma ved at åbne luftvejene.

Han kan derfor ikke deltage i Sloveniens resterende kampe og har 24 timer til at forlade OL-byen.

Af CAS' pressemeddelelse fremgår det, at Jeglic frivilligt har ladet sig suspendere. Han erkender at have begået fejl, men han har ikke haft til formål at dope sig til bedre resultater, siger han i en erklæring.

- Jeg tager det omtalte medikament på grund af astma. Det er jeg blevet anbefalet af lægerne. Det er blevet ordineret til mig på grund af åndedrætsproblemer, desværre har jeg glemt at meddele, at jeg bruger det.

- Jeg undskylder min forsømmelighed, og jeg undskylder overfor alle de involverede personer, og jeg accepterer de yderligere antidopingprocedurer, der måtte følge, lyder det fra ishockeyspilleren.

En endelig beslutning om en eventuel straf vil blive truffet efter afslutningen på de olympiske lege.

Jeglic spiller til daglig for Torpedo Nizhny Novgorod i KHL, der er den stærkeste liga i Europa.

Det slovenske ishockeylandshold spiller tirsdag en vigtig playoffkamp mod Norge. Holdet har vundet to af sine tre første kampe i overtid, mens det blev til nederlag mod det russiske hold, der spiller under olympisk flag.

Sloveneren er den tredje udøver, der er blevet testet positiv under vinterlegene i Pyeongchang.

I sidste uge kom det frem, at den japanske speedskater Kei Saito havde afleveret en positiv dopingprøve. Han blev taget for at have brugt det vanddrivende middel acetalozamid.

Senest var det den russiske curlingspiller Alexander Krushelnitskiy, der stiller op under neutralt flag, som blev testet positiv.

Krushelnitskiy vandt bronze i mixed curling.

