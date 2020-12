Isligaens bundprop choksejrer over formstærke nordjyder

Ligaens mest formstærke hold på hjemmebane mod den suveræne bundprop.

Det burde være en ekspeditionssag, men det gik stik modsat forventningerne, da Frederikshavn White Hawks tog imod Odense Bulldogs i ishockeyligaen.

De kriseramte fynboer choksejrede 5-1 og stoppede dermed en skrækstime på ti nederlag i træk.

Frederikshavn måtte til gengæld sluge et højst uventet nederlag på et tidspunkt, hvor vendelboerne havde vundet fem gange på stribe.

Storfavoritterne var endda foran 1-0 efter første periode, efter at målfarlige Lucas Andersen havde scoret for 13. gang i sæsonen.

Men netop som det lignede den forventede pligtsejr, gik det fuldstændig galt for Frederikshavn i kampens to sidste tredjedele.

Det lykkedes hjemmeholdet at lukke to mål ind med seks sekunders mellemrum i anden periode.

Først udlignede Oliver True, og umiddelbart efter bragte Dale Mitchell gæsterne foran.

Så var spørgsmålet, om Odense-spillerne efter de mange nederlag var i stand til at stå imod hjemmeholdets pres i sidste periode. Svaret gav fynboerne selv ved at score yderligere tre gange i slutfasen.

Cody Donaghey, Shawn O'Donnell og Mike Hammond stod for målene, som bringer Odense op på 15 point for 26 kampe. Der er stadig et godt stykke op til rækkens nummer næstsidst, Rødovre Mighty Bulls.

Frederikshavn forbliver på femtepladsen og må se rivalerne fra Aalborg Pirates rykke længere væk i toppen. Aalborgenserne vandt overbevisende 5-0 hjemme over Herlev Eagles.

Formand kan fortsætte trods voldsdom

Ishockeyformand forventer at beholde job trods voldsdom

Afslører vanvittige overgreb