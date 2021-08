Japanske ishockeykvinder slukker dansk VM-drøm

De danske ishockeykvinders mulighed for at gå videre til knockoutfasen ved A-VM i Canada er væk.

Det sørgede Japan for tidligt onsdag morgen dansk tid, da japanerne vandt 4-1 over Ungarn.

De danske kvinder skulle håbe på et scenarie, hvor Danmark, Japan og Ungarn alle endte på tre point, men hvor Danmark skulle være bedst indbyrdes.

For at opnå det resultat var det en forudsætning, at Ungarn skulle vinde over Japan, og helst kun med et enkelt mål.

I så fald ville Danmark kunne gå videre med en tomålssejr over Ungarn i Danmarks sidste gruppekamp, der begynder natten til torsdag klokken 3.30 dansk tid.

Nu ender den kamp med at være ren kosmetik, da hverken Ungarn eller Danmark nu kan gå videre. I stedet går Tjekkiet, Tyskland og Japan videre til knockoutfasen.

Den trio har Danmark tabt til i de tre første gruppekampe. Tjekkerne vandt 6-1, japanerne vandt 1-0 og tyskerne vandt 3-1.

Der er ingen nedrykker fra A-gruppen i år.