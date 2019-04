Jubler over superstjerne: Klar for Danmark

Chancerne for dansk succes ved det VM i ishockey har lige fået et solidt nyk opad.

En af landets helt store ishockey-profiler har fået grønt lys til deltagelse. Mikkel Bødker stiller op i rødt og hvidt, når det går løs i Slovakiet i maj.

Danmarks Ishockey Union har torsdag morgen udsendt en pressemeddelelse med de gode nyheder, der bekræftes af Bødker selv og General Manager for landsholdet, Kim Pedersen.

- Jeg har plejet lidt småskader i de seneste uger, men er nu fit for fight. Jeg glæder mig til at støde til truppen og være med til et forhåbentligt succesfuldt VM for Danmark. Det er altid en fornøjelse at spille i den rød-hvide trøje, siger Mikkel Bødker.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mikkel Bødker ventes at træde direkte ind i Danmarks a-kæde ved det kommende VM. Foto: Jens Dresling

Han træder ind i truppen som en af de mest rutinerede spillere med flere end 700 NHL-kampe på sit cv. I den forgangne sæson lavede 35 point i 71 kampe.

Det er med andre ord en stjerne fra øverste hylde, som landstræner Heinz Ehlers nu kan putte ned i den værktøjskasse, han skal forsøge at skabe dansk succes med. Det glæder selvsagt den danske frontfigur.

- Mikkel bringer tempo, fysik og målfarlighed ind på landsholdet, og han er virkelig en indsprøjtning, vi kan bruge konstruktivt. Vi glæder os til at sige velkommen tilbage til ham i landsholdstruppen, siger Ehlers.

Danmark træder ind i VM-turneringen 11. maj med en kamp mod Frankrig. Inden da spilles tre testkampe mod Norge (to opgør) og Østrig.

