Kæmpe OL-drøm for ishockey-stjerner

Normalt bruger ishockeyspillere juni måned på stranden, hvor de puster ud efter en lang sæson. Men det danske landshold har ikke tid til ferie.

I slutningen af august venter OL-kvalifikationen i Norge, hvor Danmark skal gøre endnu et forsøg på at indløse billet til vinter-OL for første gang nogensinde.

I bestræbelserne på at være bedst muligt forberedt har landstræner Heinz Ehlers ganske usædvanligt beordret sit hold på is i Gentofte, mens sommersolen i flere uger har banket ned over landet.

Derfor er en række spillere, der ikke har været til rådighed for landsholdet i årevis, troppet op for at få den første undervisning i Ehlers' håndfaste principper om taktisk disciplin og holdånd.

- Det er lidt mærkeligt at skøjte rundt i hallen nu. Men vi har en drøm om at komme til OL, og vi er mange, der ikke har spillet under Heinz Ehlers før, siger Frans Nielsen.

Den 37-årige NHL-veteran øjner en OL-billet som en passende afslutning på en landsholdskarriere, der har strakt sig over to årtier.

- OL er det eneste, jeg ikke har prøvet. Jeg har spillet VM og World Cup, og OL ville være en kæmpe drøm. Det er sidste chance både for mig og nogle af de andre.

- Det ville betyde meget, hvis vi kan kvalificere os. Og det er også en af grundene til, at de fleste er mødt op her, siger Frans Nielsen.

Landstræneren har udtaget en foreløbig OL-trup på 34 spillere. Af dem er 27 mødt op i træningslejren.

Hen over sommeren er der placeret yderligere en række små samlinger. Det har været nødvendigt, fordi Danmarks Ishockey Union først har råderet over spillerne fire dage før den første OL-kvalifikationskamp.

- Det handler om at lære Heinz' tankegang, og hvordan han vil spille ishockey. Det er vigtigt, at vi ikke starter fra nul, når vi kommer til Norge.

- Jeg har ikke været med siden VM i Herning i 2018, og der er andre, der ikke har været så meget med. Der er også kommet en del nye til, og vi skal lige lære hinanden at kende, siger Frans Nielsen.

Træningsøvelserne giver dog ikke spillerne meget sved på panden, for tiden på isen bliver mest brugt på taktiske øvelser.

Til gengæld forsøger landsholdsledelsen med forskellige arrangementer at styrke holdånden i den sammenbragte flok.

Teambuilding på Øresund, golf og EM-fodbold i tv har fyldt programmet i den første sommerlejr, der slutter onsdag.

- Jeg har ikke været med på landsholdet siden 2017, og jeg har savnet at være sammen med de gutter, siger Nikolaj Ehlers, der normalt fører sig frem som målskytte hos Winnipeg Jets i NHL.

Selv om landstræneren er hans far, er han en af de spillere, der skal lære principperne helt fra bunden.

- Jeg har aldrig haft min far som træner. Jo hurtigere, vi kan finde sammen som et hold, og jo hurtigere, vi kan få taktikken på plads, jo større chance har vi.

- OL er det eneste, jeg har i hovedet lige nu. Selvfølgelig har jeg en NHL-sæson, jeg skal over til bagefter, men jeg skal toppe til OL-kvalifikationen., fastslår Nikolaj Ehlers.

Danmark møder Norge, Slovenien og Sydkorea i kampen om OL-billetten. Kun den bedste af de fire nationer kvalificerer sig til OL i Beijing næste år.

- Skulle vi kvalificere os, tror vi på, at vi kan tage til OL og lave noget rav i den. Vi har jo et kanonhold, når alle er her. Det kunne være sjovt, siger Frans Nielsen.

OL-kvalifikationen spilles 26.-29. august i Oslo.