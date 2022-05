Katastrofalt svensk VM-kollaps

Den regerende verdensmester, Canada, er videre til semifinalerne ved VM i ishockey.

Torsdag slog den 27-dobbelte verdensmester Sverige med 4-3 efter overtid.

Sverige førte 3-0 i starten af tredje periode, men havde givet for meget initiativ væk fra anden periodes start og kollapsede helt i slutfasen. I overtiden blev en svensk udvisning afgørende.

Canada tabte til både Schweiz og højst overraskende Danmark i gruppespillet, men kan efter sin store comebacksejr stadig forsvare sin titel fra 2021.

Sverige fik omvendt ikke for alvor revancheret sig for sin fiasko i 2021, da holdet røg ud efter gruppespillet efter blandt andet et nederlag til Danmark.

Carl Klingenberg og William Nylander lynede en gang hver inden for opgørets første syv minutter, inden Canada vågnede lidt op uden dog at kreere alverden.

Sverige kunne have udbygget føringen i en temmelig ensidig første periode, men 3-0-målet kom først ved Max Friberg i en anden periode, hvor Canada ellers pressede hårdt på og vandt skudstatistikken 19-1.

Ryan Graves reducerede til 1-3 i starten af tredje periode, og det fik Sverige til at stramme sig lidt mere an. Umiddelbart virkede Sverige i kontrol med kampen indtil de sidste par minutter.

Her slog først Pierre-Luc Dubois og siden Mathew Barzal til og sikrede Canada overtid.

Målscorer William Nylander fik hurtigt en udvisning for tripping, og Dubois og Barzal fik via hurtigt spil blot 17 sekunder senere sat Drake Batherson til den afgørende scoring.

Ligesom Canada er Tjekkiet også klar til semifinalerne. Tjekkerne havde torsdag ikke de store problemer med at besejre Tyskland 4-1 efter tre scoringer i powerplay.

Senere torsdag afvikles de to resterende kvartfinaler.

Slovakiet, der tirsdag sendte Danmark hjem fra turneringen med en 7-1-lussing, møder Finland, mens Schweiz møder USA.