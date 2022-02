Kendt bisse går amok: Knytnæve og stokkeslag

Brad Marchand er lidt af en hidsigprop. Det ved de fleste, der fra tid til anden ser en NHL-kamp, hvor Boston Bruins er involveret.

Han er klubbens topscorer - både pointmæssigt og i strafminutter - og natten til onsdag slog det igen klik for forwarden.

I hjemmekampen i TD Garden mod Pittsburgh Penguins fik han hurtigt lagt sig ud med gæsternes målmand, Tristan Jarry. Faktisk allerede under opvarmningen, hvor Jarry ville give en puck til en tilskuer bag målet.

Men da han løftede den op på sin stav for at kaste den over, kom Marchand skøjtende og slog til staven og stjal pucken. Så var niveauet ligesom lagt.

Og det blev betragteligt løftet i kampens afslutning.

Her jagtede Bruins en reducering af Penguins' 4-2-føring, og da Marchand fik afsluttet lige på Jarry, der fik blokeret pucken, fløj målmanden op og sagde noget til Marchand.

Marchand kvitterede ved at skøjte hen til ham og stikke ham en på siden af hovedet, så Jarry væltede bagover.

Og da linjedommeren efterfølgende eskorteret Marchand mod straffeboksen, vippede Bruins-forwarden sin stav op i hjelmen på keeperen.

Det gav matchstraf til Marchand og en deraf følgende karantænestraf - længden er dog endnu ikke fastsat.

Brad Marchand havde igen svært ved at styre temperamentet. Foto: Winslow Townson-USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

I første omgang har NHL sat ham stævne natten til torsdag dansk tid, hvor de vil afkræve ham en forklaring:

Offeret Tristan Jarry tog det ganske roligt efter kampen:

- Jeg tror bare, at det var i øjeblikkets hede. Jeg tror, at alle kæmper hårdt derude, og han forsøger bare at få pucken i mål - og vores hold gjorde et godt stykke arbejde.

- Det er en del af spillet - og det bliver på isen, sagde Jarry.

Bruins-træner Bruce Cassidy var ikke synderligt imponeret over sin vicekaptajn:

- Jeg ved ikke, hvad der skete - det gik stærkt. Men tydeligvis mangel på disciplin fra Brads side i situationen. Jeg har lige set det på video, og det ser ud som om, at de udveksler et par ord.

- Men når alt kommer til alt, skal man være mere disciplineret. Brad er en leder på holdet, og han skal lære at styre sine følelser i sådanne situationer.

Marchand har syv gange tidligere i karrieren fået karantæner - senest i november, da han gik lidt for hårdt til svenske Oliver Ekman-Larsson fra Vancouver Canucks.