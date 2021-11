Klarede lægetjek: Nu er stortalent død

Endnu et uforklarligt dødsfald har ramt sportens verden.

Selvom den 16-årige russiske ishockeyspiller Valentin Rodionov i slutningen af oktober gennemgik et omfattende lægetjek forud for en ungdomslandsholdets kampe mod Tjekkiet og Slovakiet, så er han nu afgået ved døden.

- I seks dage har lægerne kæmpet for hans liv, men nu er Valentin gået bort, lyder det på hans klub Dynamo Moskvas hjemmeside.

- Dynamo Moskva udtrykker oprigtig medfølelse med hans familie og venner. Det er en stor tragedie for hele klubben. Vi sørger med dig, lyder det videre fra klubben, der før søndagens kamp holdt et minuts stilhed.

Det var under kampen mellem Dynamo og CSKA, at Rodionov efter et skifte vendte tilbage til udskiftningsboksen, men her faldt han om og mistede bevidstheden.

Han fik omgående førstehjælp, hvorefter han blev bragt til hospitalet og akut opereret. Han vågnede dog aldrig fra koma, for i weekenden afgik han ved døden.

Valentin Rodionov var et lysende talent og blev spået en stor fremtid. Russernes U17-landstræner, Igor Efimov, forstår ikke, hvad der er sket.

- Det er en frygtelig tragedie. Som alle andre klarede han lægeundersøgelsen. Han var en frisk, stærk og glad fyr - fuld af styrke og energi. Han var en vores nøglespillere, siger Efimov til Russia Today.

Tilbage i marts døde en anden russisk teenagestjerne. Dengang blev 19-årige Timur Faizutdinov ramt i nakken af en puck og døde senere af kvæstelserne.

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.